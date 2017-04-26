Путин не подпишет закон о расселении пятиэтажек, если будут нарушены права граждан

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству вместе с депутатами Госдумы обеспечить прохождение в парламенте такого закона о реновации пятиэтажек, который бы гарантировал права граждан.

"Хочу сразу сказать, что ничего, что нарушает законы, действующие на сегодняшний день, и права граждан, подписано мною быть не может", - заявил глава государства на совещании с членами правительства. Он поручил "этот закон проработать как следует, досконально, в том числе в диалоге с общественностью".

Путин убежден, что расселение жителей пятиэтажек в Москве не должно нарушать права граждан. "Безусловно, это должно быть сделано таким способом и такими инструментами и средствами, которые не нарушают прав граждан - прежде всего, право на собственность", - сказал он.

Президент указал, что "все предложения должны быть реализованы на основе добровольного согласия граждан на предлагаемые условия, ничего не может быть навязано силой и права граждан должны быть полностью соблюдены". Глава государства сослался на мэра Москвы Сергея Собянина, по словам которого, "цель (программы реновации) заключается в том, чтобы улучшить жилищные условия людей, которые проживают в разваливающихся домах, построенных еще в середине прошлого века".

Программа сноса хрущевок

Снести так называемые хрущевки в Москве и построить на их месте новые дома президент поручил мэру столицы в феврале 2017 года. В течение ближайших 20 лет в Москве планируется расселить порядка 7,9 тыс. домов, общая площадь которых превышает 25 млн кв. м. По предварительным оценкам, которые озвучивали некоторые депутаты Госдумы, стоимость программы составит 3-3,5 трлн руб.

В пятиэтажках, которых касается программа, живут до 1,6 млн человек. Власти заверяют, что граждане получат квартиры такой же или даже большей площади.

Законопроект о реновации пятиэтажного жилого фонда в Москве поступил в Госдуму в начале марта. 20 апреля он был принят в первом чтении. При этом документ подвергся серьезной критике как со стороны граждан, так и экспертного сообщества. В частности, как сообщала газета "Ведомости", Совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства дал отрицательный отзыв на проект, отметив, что он не решает поставленной задачи - обновления жилищного фонда, а кроме того, содержит нормы, нарушающие конституционное право частной собственности несогласных с переездом жителей.