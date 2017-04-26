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Еврокомиссия начала расследование по закону о высшем образовании в Венгрии

Общество
26 апреля, 14:36 UTC+3 /Корр. ТАСС, Ася Арутюнян
Президент страны 10 апреля подписал новую редакцию закона о высшем образовании, который ужесточает требования к действующим в Венгрии иностранным вузам и колледжам
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Еврокомиссар по евро и социальному диалогу Валдис Домбровскис

Еврокомиссар по евро и социальному диалогу Валдис Домбровскис

© EPA/PATRICK SEEGER

БРЮССЕЛЬ, 26 апреля. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Еврокомиссия (ЕК) запустила внутреннее расследование по ситуации вокруг закона о высшем образовании в Венгрии. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе сообщил еврокомиссар по евро и социальному диалогу Валдис Домбровскис.

"Мы посылаем формальное письмо-уведомление властям Венгрии, что является первым шагом процедуры разбирательства", - сказал он.

По его словам, правительство Венгрии должно будет отреагировать на письмо ЕК. "У властей Венгрии будет время на то, чтобы отреагировать. После того, как мы получим ответ, примем решение о дальнейших шагах", - отметил он.

10 апреля президент Венгрии Янош Адер подписал новую редакцию закона о высшем образовании, который ужесточает требования к действующим в стране иностранным вузам и колледжам. Поправки были одобрены большинством голосов в венгерском парламенте. Согласно закону, все зарубежные высшие учебные заведения смогут работать на территории Венгрии только на основе межправительственного соглашения со страной-учредителем, они также должны вести образовательную деятельность в странах-учредителях.

Оппоненты и критики венгерского правительства увидели в этом законодательном шаге стремление прекратить работу Центральноевропейского университета, основанного в Будапеште в 1991 году при финансовой поддержке Джорджа Сороса. В нем в настоящее время обучаются порядка 2 тыс. студентов из более чем 100 стран мира. Он действует только в Венгрии и не имеет отделений за рубежом.

Министерство трудовых ресурсов Венгрии в ответ на опасения западных политиков заявило, что власти не собираются закрывать иностранные вузы, включая Центральноевропейский университет. Минтруда разъяснило, что принятием поправок правительство стремится обеспечить работу всех университетов по единым правовым стандартам. При этом сами поправки не подразумевают закрытия университета Сороса, он сможет беспрепятственно продолжить свою деятельность, как только венгерские власти и США достигнут соглашения.

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