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Правкомиссия одобрила законопроект о введении курортного сбора в РФ

Общество
26 апреля, 15:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
По итогам эксперимента, намеченного на 2018-2022 гг., будет принято решение о введении курортного сбора на постоянной основе или об отказе от него
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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила проект закона о введении курортного сбора в регионах России, разработанный Министерством РФ по делам Северного Кавказа. Об этом сообщает пресс-служба кабмина. Законопроектом предусматривается проведение с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года включительно эксперимента по введению платы за пользование курортной инфраструктурой (курортный сбор) в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Расходы, связанные с организацией и проведением эксперимента, будут финансироваться за счет средств бюджета соответствующего субъекта РФ.

В ходе эксперимента предполагается с учетом особенностей курортной и туристской сфер основных российских курортов апробировать различные механизмы курортного сбора. По итогам эксперимента будет принято решение о введении курортного сбора на постоянной основе на всей территории России или об отказе от его введения.

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Размер курортного сбора, порядок и сроки его исчисления, уплаты и перечисления в бюджет субъекта Федерации, а также перечень лиц, освобожденных от уплаты курортного сбора, будут устанавливаться законом субъекта Федерации. В то же время в документе содержится норма о том, что размер курортного сбора не может составлять более 100 руб. за сутки фактического пребывания в объекте размещения и может быть дифференцирован в зависимости от сезонности (в том числе снижен до 0 руб.), времени пребывания плательщика в объекте размещения, значения курорта, местонахождения территорий муниципальных образований, входящих в территорию эксперимента.

Законопроектом в соответствии с российским законодательством определяются льготные категории граждан, которые освобождаются от уплаты курортного сбора. Также предусматривается, что граждане, проживающие на территории эксперимента, не уплачивают курортный сбор.

Кроме того предусматривается создание Фонда развития курортной инфраструктуры, куда будет направляться часть средств бюджета субъекта Федерации, подлежащая использованию в целях развития курортной инфраструктуры. "Устанавливается, что бюджетные ассигнования фонда могут быть направлены исключительно на финансирование работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры на территории эксперимента", - говорится в материалах кабмина.

В правительстве также отмечают, что "законопроект направлен на создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма, сохранение, восстановление и развитие курортов, в том числе курортной инфраструктуры", а также на формирование целевого источника доходов субъектов Федерации для последующего финансирования развития курортной инфраструктуры.

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