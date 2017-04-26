Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.04:
$ 56.31
€ 61.51
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин обсудил с кабмином реформу сельских клубов, в шутку удивившись некоторым идеям

Общество
26 апреля, 15:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
По одному вопросу президент РФ пошутил, дав поручение премьеру провести воспитательную работу с министром культуры
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил с членами правительства вопрос совершенствования работы домов культуры на селе. Ряд идей заинтересовал главу государства, а по одному вопросу он в шутку дал поручение премьеру Дмитрию Медведеву провести воспитательную работу с министром культуры РФ Владимиром Мединским.

Глава Минкульта сообщил, что считает важным, чтобы сельские ДК стали местом проведения семейного досуга. "Нам показалось, что очень важно, чтобы ДК на большом селе представлял из себя место, где можно провести семейный досуг, культурно провести время всей семьей. Это большой зал с огромным телевизором, где мужчины могут посмотреть хоккей, вместе собравшись", - предложил Мединский.

"Вместе интереснее, но почему только с мужчинами?" - удивился Путин. "Дмитрий Анатольевич, проведите воспитательную работу!" - с улыбкой обратился он к премьеру Медведеву.

В качестве пояснения Мединский заверил президента в том, что у министерства уже есть типовые проекты таких ДК, и в них предусмотрены и "для женщин места, где можно побеседовать с подругами", и большая библиотека, и зал для занятий хореографией для детей, гимнастический зал.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович Медведев, Дмитрий Анатольевич Мединский, Владимир Ростиславович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Поделиться своим здоровьем": что значит быть донором крови
Участники ежегодной образовательной акции "Тотальный диктант"
Ошибки и география Тотального диктанта
Панельный дом серии 1-515
Несносные хрущевки: гид по типам пятиэтажек Москвы
Фото
12
Крабы наступают: Куба переживает нашествие ракообразных
Илья Имеев переносит на себе детей из деревни Батхай через речку Куда, чтобы они смогли попасть в школу
15
Куда течет Куда: почему дети из иркутской деревни ходят в школу через реку
14
Рождение Рима: как старейший город мира отметил день своего основания
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Перехватчик МиГ-31 упал в районе полигона в Бурятии
2
Путин не подпишет закон о расселении пятиэтажек, если будут нарушены права граждан
3
Шойгу: удар США по авиабазе Шайрат создал угрозу жизни российских военнослужащих
4
На липецкой фабрике Roshen начались увольнения
5
Тимакова: Медведев не придает значения соцопросам, проведенным по политическому заказу
6
В Москве вновь объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра
7
На молокозаводе "Алросы" в Якутии произошел взрыв, есть жертвы
Темы дня
Загрузка...
Реклама