Крым удивлен заявлениями Ягланда о "пытках" в тюрьмах полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апреля. /ТАСС/. Политики и общественные деятели в Крыму удивлены заявлениями генсека Совета Европы (СЕ) Турбьерна Ягланда о якобы имевших место пытках и нарушении прав заключенных на полуострове. По словам главы Общественной палаты республики Григория Иоффе, заявления Ягланда вызывают лишь "горькую усмешку".

Генсек СЕ Турбьерн Ягланд 25 апреля заявил, что получает "вызывающие беспокойства сообщения о ситуации в тюрьмах в Крыму". Ягланд настаивает на направлении миссии Европейского комитета по предупреждению пыток в Крым. При этом он не уточнил, из каких именно тюрем Крыма он получает сообщения о нарушении прав человека и в чем они заключаются.

Нарушений нет

Председатель Общественной палаты Крыма сообщил ТАСС, что "заявление Ягланда о необходимости посылки в Крым какой-то специальной миссии по предупреждению пыток ничего, кроме горькой усмешки, у здравомыслящего крымчанина не вызывает". "Этот господин (Ягланд - прим. ТАСС) заявляет, что он получает вызывающие беспокойство сообщения о ситуации в тюрьмах на полуострове. Хоть бы привел какой-то факт, назвал фамилию или организацию, которая об этом заявляет, но этого нет", - сказал Иоффе.

Глава Общественной палаты Крыма является и членом республиканской крымской комиссии по вопросам помилования и заявляет, что за три года нахождения Крыма в составе РФ к нему не поступало никаких жалоб от людей, находящихся под следствием или отбывающих наказание. "Я побывал в местах и предварительного заключения, и в других объектах пенитенциарной системы. Даже мало-мальски значимые сообщения о так называемых нарушениях в местах заключения в Крыму отсутствуют", - отметил он.

По словам Иоффе, международным организациям, в том числе и Совету Европы, стоило бы обратить свое внимание на ряд других мест содержания заключенных. "В мире достаточно мест, куда такие комиссии нужно было бы направить. Одни из таких ужасающих мест - американская база Гуантанамо и Украина. Там надо посмотреть, что делается с военнопленными, почему-то по этому поводу нет реакций никаких", - подчеркнул Иоффе.

Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко в свою очередь отметил ТАСС, что мнения европейских чиновников крымчан более не тревожат. "Рекомендую генсеку Совета Европы, если хочет действительно сделать что-то дельное, а не пустословить, то пусть следит за теми тюрьмами, которые в этом нуждаются - я имею в виду Украину, которая давно уже превратилась в территорию беззакония", - сказал он.

Заместитель управляющего делами уполномоченного по правам человека в РФ Иван Соловьев заявил, что во время посещения СИЗО Крыма не получал каких-либо жалоб на якобы применение там пыток. "По поручению уполномоченного (по правам человека в РФ - прим. ТАСС) Татьяны Москальковой был два дня в Крыму, посещал СИЗО-1 города Симферополя, который у них один и на Крым, и на Симферополь. Встретился с 12 лицами, которые там содержатся (в том числе Панов Е. А., Захтей А. Р., Бессарабов А. Е.), все они из списка (украинского омбудсмена Валерии - прим. ТАСС) Лутковской", - сообщил Соловьев, добавив, что ни от одного из них не было претензий к условиям содержания в СИЗО. По его словам, физическая сила к ним не применялась, унижающего человеческое достоинство обращения не было, с ними общаются уважительно.

Кроме того, по его словам, заключенные, которых ранее Лутковская просила навестить российского омбудсмена, получают необходимую юридическую помощь. "У них у всех адвокат по договору, и не один, у кого-то три, у кого-то - четыре. Адвокаты имеют возможность встречаться (с заключенными - прим. ТАСС) без ограничений", - сообщил собеседник агентства. Он отметил, что заключенным предоставляются и свидания с родственниками, в ближайшее время будут удовлетворены просьбы о консультациях у врачей в медицинских учреждениях за пределами СИЗО.

Миссию Совета Европы принять готовы

Республика Крым с разрешения МИД России готова принять миссию действующего под эгидой СЕ Комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания. Об этом ранее заявил глава региона Сергей Аксенов, комментируя соответствующее предложение Ягланда. "Если Министерство иностранных дел России разрешит визит данной делегации, пожалуйста, никаких проблем", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

При этом Аксенов сообщил, что ничего не слышал о пытках в крымских тюрьмах. "Ничего не слышал о пытках в Крыму... Мне регулярно поступают обращения от граждан, и поверьте мне, что если бы здесь кого-то пытали, их родственники уже были у меня и в прокуратуре, в том числе если бы это имело отношение к каким-то иностранным гражданам", - заверил Аксенов.