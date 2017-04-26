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Совфед одобрил введение электронных больничных и пособий по беременности

Общество
26 апреля, 15:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
Порядок формирования листков нетрудоспособности в электронной форме будет установлен Минздравом по согласованию с Минтрудом и ФСС
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Пленарное заседание Совета Федерации РФ, Москва, 26 апреля

Пленарное заседание Совета Федерации РФ, Москва, 26 апреля

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил закон, который позволяет при оформлении пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам подавать больничный в электронном виде, а не на бумаге.

Как отметил зампред комитета по социальной политике Александр Варфоломеев, сейчас для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам застрахованное лицо, согласно законодательству об обязательном социальном страховании, предъявляет листок нетрудоспособности, оформленный медицинской организацией на бумажном бланке.

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Новым законом предусматривается "возможность использования листка нетрудоспособности как на бумажном носителе, так и в форме электронного документа, который будет сформирован в автоматизированной информационной системе, подписан усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченных лиц и будет иметь равную юридическую силу с листком нетрудоспособности, оформленным в установленном порядке на бланке листка нетрудоспособности".

Отмечается, что порядок формирования листков нетрудоспособности в электронной форме будет установлен Министерством здравоохранения РФ по согласованию с Министерством труда и социальной защиты и Фондом социального страхования РФ. При этом порядок взаимодействия страховщика, страхователей, медицинских организаций и федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы по обмену сведениями в этих целях должен быть утвержден правительством РФ.

Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2017 года.

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