Совфед одобрил введение электронных больничных и пособий по беременности

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил закон, который позволяет при оформлении пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам подавать больничный в электронном виде, а не на бумаге.

Как отметил зампред комитета по социальной политике Александр Варфоломеев, сейчас для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам застрахованное лицо, согласно законодательству об обязательном социальном страховании, предъявляет листок нетрудоспособности, оформленный медицинской организацией на бумажном бланке.

Новым законом предусматривается "возможность использования листка нетрудоспособности как на бумажном носителе, так и в форме электронного документа, который будет сформирован в автоматизированной информационной системе, подписан усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченных лиц и будет иметь равную юридическую силу с листком нетрудоспособности, оформленным в установленном порядке на бланке листка нетрудоспособности".

Отмечается, что порядок формирования листков нетрудоспособности в электронной форме будет установлен Министерством здравоохранения РФ по согласованию с Министерством труда и социальной защиты и Фондом социального страхования РФ. При этом порядок взаимодействия страховщика, страхователей, медицинских организаций и федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы по обмену сведениями в этих целях должен быть утвержден правительством РФ.

Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2017 года.