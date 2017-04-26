Совфед одобрил введение электронных больничных и пособий по беременности

Сергей Шнуров о юбилейном концерте "Ленинграда". ВидеотрансляцияКультура 26 апреля, 16:07
Брюс Кэссиди стал главным тренером клуба НХЛ "Бостон"Спорт 26 апреля, 16:02
Тереза Мэй: победа лейбористов на выборах грозит созданием "коалиции хаоса"Международная панорама 26 апреля, 15:55
Власти Петербурга сохраняют планы по строительству 15-20 станций метро за счет бюджетаТранспорт 26 апреля, 15:53
В Братске построят новый диагностический центрНовости партнеров 26 апреля, 15:53
Выставка "Последняя императрица. Документы и фотографии" открылась в здании Госархива РФКультура 26 апреля, 15:48
ВКС России совершили более 23 тысяч боевых вылетов в СирииАрмия и ОПК 26 апреля, 15:47
Суперкомпьютер Сибирского отделения РАН поможет Красноярску решить проблему "черного неба"Сибирь 26 апреля, 15:44
Рабочая встреча IAAF и ВФЛА пройдет 13-14 июняСпорт 26 апреля, 15:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил закон, который позволяет при оформлении пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам подавать больничный в электронном виде, а не на бумаге.
Как отметил зампред комитета по социальной политике Александр Варфоломеев, сейчас для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам застрахованное лицо, согласно законодательству об обязательном социальном страховании, предъявляет листок нетрудоспособности, оформленный медицинской организацией на бумажном бланке.
Новым законом предусматривается "возможность использования листка нетрудоспособности как на бумажном носителе, так и в форме электронного документа, который будет сформирован в автоматизированной информационной системе, подписан усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченных лиц и будет иметь равную юридическую силу с листком нетрудоспособности, оформленным в установленном порядке на бланке листка нетрудоспособности".
Отмечается, что порядок формирования листков нетрудоспособности в электронной форме будет установлен Министерством здравоохранения РФ по согласованию с Министерством труда и социальной защиты и Фондом социального страхования РФ. При этом порядок взаимодействия страховщика, страхователей, медицинских организаций и федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы по обмену сведениями в этих целях должен быть утвержден правительством РФ.
Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2017 года.