Совфед одобрил закон, запрещающий давать детям бранные имена

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил закон, которым запрещается называть детей именами с использованием бранных слов, а также чисел и указаний на ранги, должности и титулы.

Согласно документу, устанавливается запрет "на использование в имени цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков (за исключением знака "дефис") или их любой комбинации".

Вместе с тем предоставляется возможность родителям давать ребенку двойную фамилию. При разных фамилиях родителей по их соглашению ребенок может получить фамилию отца, фамилию матери или двойную фамилию, образованную посредством присоединения фамилий отца и матери друг к другу в любой последовательности, если иное не предусмотрено законами субъектов России. Не допускается изменение последовательности присоединения фамилий отца и матери друг к другу при образовании двойных фамилий у полнородных братьев и сестер. Двойная фамилия ребенка может состоять не более чем из двух слов, соединенных при написании дефисом.

По действующей сейчас норме двойная фамилия может быть образована только при вступлении в брак: супруги могут соединить свои фамилии в качестве общей.

В разные годы в России были зафиксированы такие имена детей, как Салат-Латук, Россия, Принц, Господин, Дельфина, Легенда, Алиса-Нефертити, Ангел, Мир, Огнеслав, Космос, Максим-Москва, Океан, Скай.