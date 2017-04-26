В Финляндии разгорелся скандал вокруг юбилейной монеты с изображением сцены расстрела

ХЕЛЬСИНКИ, 26 апреля. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. Громкий скандал разгорелся в Финляндии вокруг юбилейной монеты, которую финский Монетный двор планировал выпустить в честь отмечаемого в этом году столетия независимости республики.

На одной из двух ее сторон была изображена построенная в 1938 году башня Олимпийского стадиона в Хельсинки, но на другой - эпизод времен гражданской войны, где запечатлен расстрел пленных "красных" в 1918-м.

Серия из пяти монет должна была появиться в продаже в течение 2017-2019 года, однако теперь дизайнерам, видимо, придется пересмотреть свои решения.

Министр финансов был не в курсе

Первая монета, выпуск которой был намечен на 4 мая, вызвала жесткую реакцию главы Министерства финансов Петтери Орпо. Он, в частности, назвал выбор дизайнеров безвкусицей.

"Я был шокирован, когда узнал, что Монетный двор выпустил юбилейную монету с абсолютно, на мой взгляд, неприемлемым изображением. Я не понимаю, как это соотносится с настроениями 100-летнего юбилея независимости", - приводит его слова телекомпания Yle. Он указал, что монета имеет мало общего с девизом юбилейного года - "Вместе", который был призван подчеркнуть единство нации.

Опро пояснил, что хотя министерство и принимает решение по выпуску денег, за их внешний вид отвечает специальная художественная комиссия, на мнение которой он и положился, не уделив достаточного внимания визуальной стороне дела. В результате Минфин заявил, что отменит планировавшуюся чеканку всех пяти юбилейных монет.

Замысел дизайнеров

Дизайнер Илкка Суппанен выразил недоумение по поводу действий властей, отметив, что его идеей было показать именно "две стороны медали".

"Мне казалось, министр будет доволен, если в его министерский срок будет выпущена серия монет, с помощью которых финны могут вспомнить, что мы не только празднуем независимость, но и не боимся освещать тяжелые моменты", - отметил он.

Гражданская война

Финская гражданская война была одним из многих национальных и социальных конфликтов в послевоенной Европе и велась с 27 января по 15 мая 2018 года между радикальными левыми, или "красными", возглавляемыми Советом народных уполномоченных Финляндии, и буржуазно-демократическими силами финского Сената - "белыми". "Красные" были поддержаны Советской Россией, тогда как "белые" получали военную помощь от Германской империи и неофициально от Швеции.

За время войны потери понесли обе стороны, однако наиболее значительными они оказались у "красных": по данным архива правительства Финляндии свыше 5 тыс. убитых, 7,3 тыс. расстрелянных, 11,6 тыс. погибли в лагерях, около 1,8 тыс. пропали без вести, до 12 тыс. были ранены.

"Белые" потеряли в боях 3,4 тыс., расстреляны были 1,4 тыс., ранены - 7-8 тыс.