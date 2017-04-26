"Бессмертный полк" впервые разместится в лагере на территории Брестской крепости

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МИНСК, 26 апреля. /Корр. ТАСС Лариса Ключникова/. Палаточный лагерь для участников акции "Бессмертный полк" разобьют на два дня ко Дню Победы на территории Брестской крепости. По замыслу организаторов, создание лагеря станет очередным шагом в развитии патриотического движения "Бессмертный полк".
"Это проводится впервые, такого не делал еще никто на постсоветском пространстве. Мы рассчитываем создать теплую душевную братскую обстановку единомышленников, которые с фронтовыми песнями у костра будут рассказывать о своих родственниках и, вспоминая о тех страшных годах, встречать самый светлый праздник для нашего народа", - рассказал координатор проекта, второй секретарь Брестского городского комитета Белорусского республиканского союза молодежи Петр Пицко газете "Звязда".
Лагерь развернут 8 мая в равелине №2 Кобринского укрепления цитадели. Территорию организаторы планируют благоустроить, на место будущего лагеря уже провели электричество. В нем смогут разместиться порядка 800 человек.
В День Победы "Бессмертный полк" торжественно пройдет по улицам Бреста от центра города до крепости. Вечером в палаточном лагере у костра будут звучать военные песни, сюда приедут музыканты, артисты.
По словам Пицко, "в прошлом году участников акции было уже около 5 тыс. - а это уже целая дивизия". В нынешнем году, как ожидают организаторы, с портретами своих родственников, участников Великой Отечественной войны, выйдут более 7 тыс. человек.
Брест был первым среди белорусских городов, который в 2014 году присоединился к акции "Бессмертный полк".