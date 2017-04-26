"Бессмертный полк" впервые разместится в лагере на территории Брестской крепости

МИНСК, 26 апреля. /Корр. ТАСС Лариса Ключникова/. Палаточный лагерь для участников акции "Бессмертный полк" разобьют на два дня ко Дню Победы на территории Брестской крепости. По замыслу организаторов, создание лагеря станет очередным шагом в развитии патриотического движения "Бессмертный полк".

СПЕЦПРОЕКТ Парад Победы Фотографии ТАСС времен Великой Отечественной войны

"Это проводится впервые, такого не делал еще никто на постсоветском пространстве. Мы рассчитываем создать теплую душевную братскую обстановку единомышленников, которые с фронтовыми песнями у костра будут рассказывать о своих родственниках и, вспоминая о тех страшных годах, встречать самый светлый праздник для нашего народа", - рассказал координатор проекта, второй секретарь Брестского городского комитета Белорусского республиканского союза молодежи Петр Пицко газете "Звязда".

Лагерь развернут 8 мая в равелине №2 Кобринского укрепления цитадели. Территорию организаторы планируют благоустроить, на место будущего лагеря уже провели электричество. В нем смогут разместиться порядка 800 человек.

В День Победы "Бессмертный полк" торжественно пройдет по улицам Бреста от центра города до крепости. Вечером в палаточном лагере у костра будут звучать военные песни, сюда приедут музыканты, артисты.

По словам Пицко, "в прошлом году участников акции было уже около 5 тыс. - а это уже целая дивизия". В нынешнем году, как ожидают организаторы, с портретами своих родственников, участников Великой Отечественной войны, выйдут более 7 тыс. человек.

Брест был первым среди белорусских городов, который в 2014 году присоединился к акции "Бессмертный полк".