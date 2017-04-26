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Карелия предложит туристам из Китая туры по местам съемок фильма "А зори здесь тихие"

Общество
26 апреля, 16:02 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 26, апреля. /ТАСС
Китайцев привлечет в Карелии и так называемый "красный" туризм, связанный с советским наследием
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ПЕТРОЗАВОДСК, 26 апреля. /ТАСС/. Китайские туристы в скором времени смогут воспользоваться целым рядом тематических туров по Карелии, которые в настоящее время разрабатываются в республике. В числе прочих будет создан маршрут по местам съемок популярного в Китае фильма "А зори здесь тихие". Об этом сообщила пресс-служба карельского правительства.

"Особый интерес у китайских туристов связан с водным, историческим и культурным туризмом. Интересные для них объекты - остров Кижи, горный парк "Рускеала", петроглифы Беломорья, карельские, вепсские и поморские поселения. Сейчас идет активная проработка маршрутов, и уже к новому туристскому сезону для гостей из Китая будет сформирован набор тематических туров <...> Также для китайских туристов разрабатывается маршрут по местам съемок фильма "А зори здесь тихие", который снимался в Карелии и очень популярен в Китае", - отмечается в сообщении.

Как говорят в пресс-службе, китайцев привлечет в Карелии и так называемый "красный" туризм, связанный с советским наследием. Кроме того, туристы из Поднебесной заинтересованы в посещении объектов военной истории, в экологическом и природном туризме. Отдельно предполагается организация туров, связанных с карельской кухней.

Карелия участвует в реализации соглашения между правительствами России и Китая о безвизовых групповых туристических поездках. Возить китайских туристов могут пять туроператоров Карелии. Всего в 2016 году республику посетили 760 тыс. организованных туристов и экскурсантов, из них 32 тыс. - иностранцы, в том числе группы из Китая.

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