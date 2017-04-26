В Праге впервые пройдет первомайская "Монстрация"

НОВОСИБИРСК, 26 апреля. /ТАСС/. Ежегодное первомайское шествие с шуточными и абсурдными лозунгами "Монстрация", появившееся более 10 лет назад в Новосибирске и подхваченное другими городами России, в этом году впервые пройдет в столице Чехии Праге. Заявку на мероприятие подали участники сообщества сибиряков в Чехии.

"Выйти решили в первую очередь из солидарности к тем, кто выйдет на подобные акции в Новосибирске, других городах Сибири, России и зарубежья. Хотя "Монстрация" в Праге и представлена от общества "Сибирь, Сибирь", мы рады видеть всех желающих на мероприятии, как украинцев, так и вьетнамцев с чехами", - сообщил в среду ТАСС организатор пражской "Монстрации" Вадим Терентьев.

Он ожидает, что лозунги будут написаны на разных языках, что сделает шествие только интересней. Согласно поданному в Магистрат Праги уведомлению, "Монстрация" состоится 1 мая на Вацлавской площади с 17:00 до 19:00 и соберет 30-100 участников.

Терентьев уточнил, что заявка на мероприятие в Чехии носит уведомительный характер: если чиновников все устраивает, то информацию о событии размещают в интернете. "В нашем случае поступил звонок от юриста Магистрата - хотел уточнить что такое "Монстрация" и против кого мы выходим на улицы 1 мая. Рассказал так, как об этом пишут в Wikipedia. Юрист, привыкший к многочисленным политическим демонстрациям в Праге, был весьма удивлен и незамедлительно удовлетворил нашу заявку", - рассказал Терентьев.

Кроме Праги заявки на проведение "Монстрации" в настоящее время подали 10 городов России, Одесса (Украина) и Тарту (Эстония).

"Монстрация" - альтернативная первомайская демонстрация, участники которой надевают костюмы и несут плакаты с шуточными и абсурдными лозунгами. Традиция зародилась в Новосибирске в 2004 году и стала одной из визитных карточек города. Первое шествие собрало около 80 человек, в 2014 году было 4 тыс. "монстрантов". В 2011 году идеолог "Монстрации" Артем Лоскутов получил за свой проект премию в области современного искусства "Инновация" от Государственного центра современного искусства.