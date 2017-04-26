Пилотные российские роботы выйдут на освоение шельфа Арктики через 10 лет

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Пилотные образцы подводных автоматизированных комплексов, которые смогут использоваться для подводных работ по изучению и освоению шельфа Арктики, появятся в России через 10 лет. Об этом сообщил ТАСС руководитель проектной группы Фонда перспективных исследований (ФПИ) Виктор Литвиненко.

"Для создания таких необитаемых подводных комплексов потребуется около 10 лет - это тот срок, который нужен для осуществления всех необходимых работ и испытаний, после чего пилотные комплексы смогут в полной мере решать возложенные на них задачи", - сказал он.

Необитаемые комплексы

ФПИ реализует проект "Айсберг", направленный на создание подводных и подледных комплексов для освоения месторождений арктических морей. Головным исполнителем по проекту является АО "ЦКБ МТ "Рубин". Как рассказал Литвиненко, на данный момент разработаны аванпроекты энергетического, транспортно-монтажного и сервисного, бурового комплексов, а также комплекса сейсморазведки, все они будут работать под водой.

Комплекс сейсморазведки будет представлять собой обитаемую подводную лодку новой конструкции с роботизированными аппаратами на борту, которые смогут выходить из нее, решать поставленные задачи, после чего возвращаться на борт и передавать полученные данные. Буровые комплексы будут обеспечивать автономное бурение и обустраивать скважины. Таким образом разрабатываемые комплексы смогут осуществлять весь цикл работ - от поиска месторождений до непосредственной добычи нефти и газа - на глубинах до 400 метров, тогда как сейчас работы ведутся на глубинах до 100-150 метров.

Одно из главных преимуществ указанных комплексов - независимость от природных и погодных условий, а также возможность автономной работы без присутствия человека. "Создаваемые комплексы смогут работать круглосуточно и решать широкий спектр задач - в любое время года и при любой погоде. Например, в настоящее время ученые могут проводить исследования с судов в Арктике всего на протяжении одного-двух месяцев навигации. С помощью новых комплексов можно будет круглогодично мониторить ситуацию, картографировать дно Мирового океана и решать другие задачи как прикладного, так и научного характера", - сказал Литвиненко.

Для энергоснабжения создаваемых подводных роботов будут использоваться энергокомплексы с ядерным реактором, что позволит обеспечить их значительную автономность - до года.

Проверки техники

Большое внимание при разработке проекта уделяется надежности техники, которой предстоит работать в автономном режиме в суровых условиях Арктики. Для этого, по словам Литвиненко, проводится глубокая проработка проектов и предполагаются длительные испытания в ходе создания новых технологических средств.

Создаваемая техника сначала будет проверяться на суше - на стендах. Затем начнутся подводные тестовые работы в естественных условиях. "Будут проводиться испытания всех элементов комплексов, ход испытаний будет контролироваться посредством специальных датчиков и систем мониторинга", - рассказал представитель фонда.

Одним из инновационных решений, отрабатываемых в рамках проекта, является применение большого количества автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА) для проведения подводной (подледной) сейсморазведки. Для этого необходимо будет решить непростую задачу создания систем группового управления глубоководными аппаратами. "На сегодня эта задача еще никем не решена, это будут уникальные и прорывные технические решения", - подчеркнул руководитель проектной группы ФПИ.

Отдельным серьезным вопросом станет обеспечение экологической безопасности. "Все экологические требования и аспекты мы будем учитывать, в том числе нормы МАГАТЭ при нахождении реактора на дне Мирового океана", - сказал сотрудник фонда.

Инвесторы и заказчики

Говоря о стоимости изготовления подобных комплексов, Литвиненко сообщил, что речь идет о десятках миллиардов рублей. Но уже есть компании, готовые поддерживать разработку комплексов и в дальнейшем их использовать. "У нас выстроено взаимодействие с "Газпромом", "Роснефтью", Росатомом, ОСК и другими потенциальными потребителями создаваемых технологий. Во взаимодействии с ними мы начинали проект "Айсберг", эти компании выражают значительный интерес к ведущимся разработкам", - отметил представитель ФПИ,

Комплексы могут быть использованы для работы на лицензионных участках. В Арктике это Баренцево и Карское моря, море Лаптевых, частично Печорское море и другие. Как признают в фонде, работа по созданию подводных и подледных комплексов для освоения месторождений арктических морей ориентирована на дальнюю перспективу - пока есть более простые для освоения участки, не требующие применения столь сложных технических средств.

"Но ресурсы истощаются, когда-то нужно будет переходить на неразведанные участки шельфа. Тогда и потребуются новые технические средства, которые также позволят осваивать и твердые полезные ископаемые", - отметил Литвиненко.

При разработке комплексов проводятся исследования по широкому кругу научных направлений, например, в сфере создания новых материалов, робототехники и др. Результаты подобных работ найдут применение и в других отечественных производственных сферах.

"Создавая уникальные подводные и подледные комплексы, мы делаем серьезный шаг в сторону освоения гидрокосмоса, который к настоящему времени остается недостаточно изученным", - отметил ученый.