ФПА призывает адвокатов соблюдать изменения в Кодексе профессиональной этики

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Совет Федеральной палаты адвокатов России (ФПА) призывает адвокатов соблюдать изменения, внесенные в Кодекс профессиональной этики по итогам VIII Всероссийского съезда адвокатов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе палаты.

"Совет обратился к адвокатскому сообществу с призывом соблюдать стандарт осуществления адвокатом защиты в уголовном судопроизводстве и поддержать изменения в Кодексе профессиональной этики, а к органам адвокатского самоуправления - с просьбой активно использовать их в организации адвокатской деятельности и в дисциплинарной практике", - сказали в пресс-службе.

В ФПА отметили, что целью поправок в Кодекс профессиональной этики является не ограничение адвоката в свободе выражения мнения, включая критическое мнение, а недопустимость злонамеренной лжи, распространения сведений, не соответствующих действительности, употребление выражений, умаляющих авторитет адвокатуры. Говоря о стандарте защиты, в ФПА уточнили, что он разработан с учетом многолетней адвокатской практики, накопленной адвокатами и адвокатскими палатами, и призван служить для адвоката руководством при определении обязательных действий в процессе осуществления защиты.

20 апреля на VIII Всероссийском съезде адвокатов ФПА внесла ряд поправок, ужесточающих ответственность за нарушения норм профессиональной этики. В частности, согласно принятым изменениям, адвокат не может высказывать выражения, умаляющие честь, достоинство, деловую репутацию другого адвоката или адвокатуры в целом. Кроме того, обжаловать в суде решение адвокатских палат о лишении статуса за нарушения норм профессиональной этики адвокаты теперь смогут только в случае нарушения процедуры его принятия, но не по существу вопроса.

Также в решении о прекращении статуса совет ФПА будет прописывать конкретный срок (от года до пяти лет), по истечении которого лицо сможет вновь вернуть статус. До этого вернуть статус можно было не ранее, чем через три года после его прекращения.