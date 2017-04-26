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В Баку отреставрировали первую в мире нефтяную скважину XIX века

Общество
26 апреля, 16:47 UTC+3 БАКУ /Корр. ТАСС, Севиндж Абдуллаева
Скважину глубиной 21 метр вырыли в 1846 году
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Поднятие нефти ручным воротом в XIX веке на месторождении Биби-Эйбат

Поднятие нефти ручным воротом в XIX веке на месторождении Биби-Эйбат

© Wikipedia.org

БАКУ, 26 апреля. /Корр. ТАСС Севиндж Абдуллаева/. Первую в мире нефтяную скважину, пробуренную промышленном способом 1846 году, отреставрировали в столице Азербайджана. Она расположена на территории старейшего месторождения в пригороде Баку - Биби-Эйбат, и будет использоваться не как промышленный, а, скорее, музейный объект.

Согласно историческим документам, в конце 1844 года член совета Закавказского областного управления Василий Семенов обратился с письмом к главноуправляющему Закавказским краем генералу Александру Нейдгардту с подробным описанием нефтяных промыслов на Апшеронском полуострове и конкретными предложениями об увеличении добычи нефти, в частности, бурении разведочной скважины.

Реакция на письмо было положительной, и в апреле 1845 года по указанию министра финансов Федора Вронченко на буровые работы было выделено 1000 рублей серебром. В январе 1846 года в районе Биби-Эйбата под руководством директора Бакинских нефтяных и соляных промыслов, подполковника корпуса горных инженеров Николая Воскобойникова, началось бурение двух скважин. Одна из них, глубиной 21 метр, и дала нефть. Так было положено начало добыче нефти промышленным способом.

В июле 1847 года наместник Кавказа князь Михаил Воронцов в своих документах официально подтвердил факт бурения первой в мире нефтяной скважины на побережье Каспийского моря. Это произошло за 13 лет до того, как была пробурена известная скважина Эдвина Дрейка в Пенсильвании (США).

Благодаря развитию бурения механическим способом в Баку началась разработка новых нефтяных месторождений, увеличилась добыча углеводородов. Согласно статистике, в 1899-1901 годах Баку, где было в этот период извлечено из недр 11,5 млн тонн нефти, занимал первое место в мире по добыче углеводородов.

В Азербайджане, считающемся древним нефтяным краем, трепетно относятся ко всему, что связано с историей нефтедобычи. Вокруг города все еще можно встретить буровые вышки и нефтяные качалки. Добыча нефти, ведущаяся здесь на суше более полутора веков, пусть и в небольших объемах, продолжается до сих пор. Основные же объемы нефти в настоящий момент добываются на морских месторождениях на Каспии.

Вместе с первой скважиной восстановлена часть трубопровода из кленовой фанеры, по которому извлекаемая нефть транспортировалась в резервуары, а также надскважинное оборудование, завезенное в Баку компанией братьев Нобель. С помощью установленного здесь специального информационного киоска можно получить сведения о первой скважине, посмотреть исторические фото- и видеоматериалы о нефтедобыче в Азербайджане. В будущем предлагается создать на этом месте музей нефти.

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