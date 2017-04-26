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Путин: стимулирование рождаемости будет продолжено, но нужны и коррективы в соцполитику

Общество
26 апреля, 16:35 UTC+3 МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
Президент отметил, что, согласно данным экспертов, количество женщин репродуктивного возраста будет сокращаться, и к 2025 году их количество уменьшится по сравнению с 2015 годом на 34%
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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Государство продолжит меры по стимулированию повышения рождаемости. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с министром труда и социальной защиты Максимом Топилиным.

"Мы, безусловно, должны и будем предпринимать попытки стимулировать рождаемость, будем и дальше проводить политику материнства и детства, но нам нужно будет вносить определенные коррективы в социальную политику в целом", - сказал Путин.

"Мы знаем о проблемах, которые нас ожидают, которые зародились еще в 90-х годах, когда страна столкнулась с обвальным, если не сказать катастрофическим, падением рождаемости. Это приводит к тому, что в ближайшее время - эксперты это хорошо знают - количество женщин репродуктивного возраста будет сокращаться, и к 2025 году, по мнению экспертов, их количество уменьшится по сравнению с 2015 годом на 34%", - сказал Путин. По словам президента, это приведет к смене структуры населения, росту нагрузки на работающее население и числа людей пожилого возраста, а количество рождений будет сокращаться.

Топилин напомнил о принятых ранее мерах по повышению рождаемости, отметив их позитивный эффект: естественный прирост населения наблюдается уже последние три года. "Но сейчас мы смотрим, анализируем с экспертами эту ситуацию, она действительно предсказуема была: если сейчас у нас женщин от 20 до 39 лет чуть больше 22 млн, то до 2035 года будет все время падение, и это будет порядка 15-16 млн", - сказал Топилин.

По словам министра, сейчас требуется выработать дополнительные меры, "чтобы эту ситуацию купировать". "Я считаю, что у нас есть все возможности, чтобы, по крайней мере, повлиять на то, чтобы не было серьезного снижения рождаемости", - сказал Топилин.

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