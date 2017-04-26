Орловские чернобыльцы просят заменить посвященный им памятник

ОРЕЛ, 26 апреля. /ТАСС/. Ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) из Орла обратились в среду к местным властям с просьбой заменить посвященный их подвигу памятник, установленный в сквере Героев-чернобыльцев. Об этом сообщил ТАСС председатель правления орловской областной общественной организации Союз "Чернобыль".

"Действующий памятник возводился наспех к 20-летию ликвидации аварии на ЧАЭС. Он неэстетичен, в центре - глыба, которую пронзают металлические балки. Памятник до сих пор не передан на баланс администрации Орла, и никто за ним толком не ухаживает. Поэтому мы просим местные власти снести памятник и на его месте построить новый", - сказал Гусев.

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По его словам, на установку нового памятника нужно 6-8 млн рублей, которые готовы собрать чернобыльцы, если власти не изыщут нужной суммы. "Мы уже собрали средства для установки монумента чернобыльцам в Москве, нужно - и на новый памятник соберем", - сказал он. В администрации Орла ТАСС сообщили, что рассмотрят предложение чернобыльцев по установке нового памятника.

Памятник жертвам радиационных катастроф, который изготовил скульптор Валерий Михеев, был установлен в Орле в 2006 году. Жители Орла называют его "памятником печени", так как внешне он похож на печень.

Авария на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС, расположенной близ украинского города Припять, произошла в ночь на 26 апреля 1986 года. В момент аварии погибли два человека, в результате выброса радиоактивных материалов около 600 человек из числа персонала станции и пожарных получили высокие дозы облучения, 28 из них скончались в течение 1986 г. Радиоактивному загрязнению подверглось более 200 тысяч квадратных километров, в основном на Украине, в Белоруссии и России.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС стала крупнейшей в истории атомной энергетики, в ликвидации ее последствий участвовали более 600 тыс. человек. За мужество и героизм, проявленные в период с 1986 г. по 1990 г. при ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС, более 80 тыс. человек были награждены высокими государственными наградами, 11 из них удостоены званий Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации. Ежегодно 26 апреля в России проходят памятные мероприятия с участием ветеранов ликвидации радиационных аварий и катастроф.