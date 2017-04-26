Выходцы из РФ в Финляндии просят помощи в спасении Русского воинского кладбища в Хельсинки

ХЕЛЬСИНКИ, 26 апреля. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. Важная часть российской истории - Русское воинское кладбище в Хельсинки, расположенное рядом с православной Свято-Никольской церковью, в настоящее время находится в плачевном состоянии и нуждается в восстановлении. Об этом сообщил в среду корреспонденту ТАСС председатель общественной организации Братство святителя Николая Александр Жуков.

"Наша организация была создана в 1926 году, а в 1927 году был зарегистрирован приход, после чего началось строительство храма. Рядом с храмом находится Русское воинское кладбище, где до 1917 года хоронили военных, служивших в расположенном в Хельсинки гарнизоне, и членов их семей. Начавшийся бело-финский террор унес жизни огромного числа русских", - рассказал Жуков.

"В Финляндии было расстреляно более 10 тыс. русских офицеров. Пострадали и многие русские из числа гражданского населения. Так что захоронения на воинском кладбище продолжались до 1926 года", - продолжил он.

По словам Жукова, местная православная церковь после отделения Финляндии от России начала движение в сторону Константинопольского патриархата, а в 1923 году окончательно перешла под его управление. "Кстати, именно поэтому русские из Хельсинки создали Братство святителя Николая - они остро чувствовали свою принадлежность к исторической родине. После многолетних усилий построенный при их участии храм перешел под управление Русской православной церкви. В то же время вскоре после того, как Финляндия стала независимой, на воинском кладбище захоронения прекратились, и его начали превращать в парковую зону", - поделился он.

"Ночью пригоняли грузовики, загружали на них могильные плиты и вывозили, пока не осталось только несколько небольших островков. Сейчас немногочисленные уцелевшие надгробные камни на могилах российских воинов стали проходным местом: окрестные жители выгуливают здесь своих собак, а студенты в летнее время устраивают гулянки", - добавил председатель Братства. "По этому вопросу мы стали обращаться в различные финские инстанции, где нам ответили, что не могут ничего сделать. Сейчас мы обратились в посольство РФ. Совместно мы занимаемся решением этого вопроса, но достигнуть положительных результатов не удается, потому что эта территория финскими городскими властями уже внесена в реестр парковых зон", - пояснил он.

Не менее 5 тыс. захоронений

По словам Жукова, согласно подсчетам Братства, "на кладбище было похоронено - с учетом его площади, а идет оно практически до Финского залива - как минимум 5 тыс. человек". Самые первые захоронения датируются 1826 годом.

"Мы ратуем за то, чтобы тот островок, который остался, был сохранен. Если за ним не будут ухаживать, мы потеряем и его. Пока мы делаем это своими силами, силами обычных людей, а на праздники - 23 февраля, 9 мая - возлагаем цветы, совершаем панихиды", - отметил Жуков. В память о воинах на алтарной стене храма установили мемориальную табличку.

"Самое страшное - это забвение нашей истории. Допустить этого нельзя. Но для сохранения кладбища нам нужна поддержка, поскольку в настоящее время нужды прихода, содержание имеющегося при нем храма и кладбища мы осуществляем за счет собственных средств. Даже если бы площадь воинского кладбища прирезали к приходу, у него все равно нет средств на то, чтобы арендовать ее у города", - посетовал он.

Жуков указал, что в России существует список историко-мемориальных мест за рубежом, который постоянно пополняется. "Русское воинское кладбище в него до сих пор не включено. И мы хотели бы, чтобы его туда внесли, в том числе в связи с такими датами, как столетие независимости Финляндии и 90-летие нашего прихода", - подчеркнул он.

"Большинство могил погребенных здесь воинов восстановить, возможно, уже не удастся. Поэтому мы предлагаем установить на месте кладбища мемориальный поклонный православный крест. Кроме того, в случае включения кладбища в список историко-мемориальных мест, как мы понимаем, будут выделяться средства из бюджета РФ", - продолжил он.

Жуков сообщил, что обращение за помощью в этом деле Братство направило в МИД России, Министерство обороны и Россотрудничество. "Сейчас мы ждем ответа и рассчитываем на поддержку наших инициатив в общем деле сохранения кладбища также и со стороны правительства Москвы, города-побратима Хельсинки. В мае в финском Турку будет проходить международный форум городов- побратимов, где московская делегация может поднять этот вопрос и рассмотреть пути его решения с делегацией Хельсинки", - резюмировал он.