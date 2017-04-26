Путин предоставил гражданство РФ украинскому социологу Евгению Копатько

Скончался режиссер фильма "Молчание ягнят" Джонатан ДеммеКультура 26 апреля, 19:08
Хоккеист "Тампы" Кучеров сообщил, что сразу согласился сыграть за сборную России на ЧМСпорт 26 апреля, 19:03
Михалков призвал власти не молчать в ответ на обвинения в коррупцииОбщество 26 апреля, 18:59
Макрона освистали во время посещения завода Whirlpool в его родном городе АмьенеМеждународная панорама 26 апреля, 18:58
"Зенит" обыграл "Оренбург" в матче чемпионата РоссииСпорт 26 апреля, 18:52
Книга о пути Квята в "Формулу-1" презентована в СочиСпорт 26 апреля, 18:46
Загрязнение воздуха увеличивает риск рака груди у женщинСоциальная ответственность 26 апреля, 18:35
Сто дней президентства Дональда Трампа: взгляд из глубинки АмерикиМеждународная панорама 26 апреля, 18:30
В Вологодской области запретили продавать подросткам электронные сигаретыВ стране 26 апреля, 18:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин предоставил российское гражданство украинскому социологу, основателю известной на Украине социологической компании Research & Branding Group (RBG) Евгению Копатько. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
"Принять в гражданство Российской Федерации Копатько Евгения, родившегося 27 июля 1963 года на Украине", - говорится, в частности, в документе.
Компания Research & Branding Group основана в 2005 году, специализируется на проведении маркетинговых и социологических исследований. Сам Копатько неоднократно выступал с комментариями для российских информационных ресурсов, в частности, он комментировал ТАСС результаты опроса об отношении украинцев к возможности возвращения Крыма в состав Украины, а также анализировал результаты опроса крымчан и жителей Севастополя о результатах референдума 2014 года.
По сообщениям украинских СМИ, Копатько покинул территорию Украины в 2015 году, опасаясь преследований после убийства украинского публициста Олеся Бузины.