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Путин предоставил гражданство РФ украинскому социологу Евгению Копатько

Общество
26 апреля, 18:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
По информации украинских СМИ, Копатько покинул Украину после убийства публициста Олеся Бузины в апреле 2015 года
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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин предоставил российское гражданство украинскому социологу, основателю известной на Украине социологической компании Research & Branding Group (RBG) Евгению Копатько. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

"Принять в гражданство Российской Федерации Копатько Евгения, родившегося 27 июля 1963 года на Украине", - говорится, в частности, в документе.

Компания Research & Branding Group основана в 2005 году, специализируется на проведении маркетинговых и социологических исследований. Сам Копатько неоднократно выступал с комментариями для российских информационных ресурсов, в частности, он комментировал ТАСС результаты опроса об отношении украинцев к возможности возвращения Крыма в состав Украины, а также анализировал результаты опроса крымчан и жителей Севастополя о результатах референдума 2014 года.

По сообщениям украинских СМИ, Копатько покинул территорию Украины в 2015 году, опасаясь преследований после убийства украинского публициста Олеся Бузины.

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