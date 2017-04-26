Путин предоставил гражданство РФ украинскому социологу Евгению Копатько

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин предоставил российское гражданство украинскому социологу, основателю известной на Украине социологической компании Research & Branding Group (RBG) Евгению Копатько. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

"Принять в гражданство Российской Федерации Копатько Евгения, родившегося 27 июля 1963 года на Украине", - говорится, в частности, в документе.

Компания Research & Branding Group основана в 2005 году, специализируется на проведении маркетинговых и социологических исследований. Сам Копатько неоднократно выступал с комментариями для российских информационных ресурсов, в частности, он комментировал ТАСС результаты опроса об отношении украинцев к возможности возвращения Крыма в состав Украины, а также анализировал результаты опроса крымчан и жителей Севастополя о результатах референдума 2014 года.

По сообщениям украинских СМИ, Копатько покинул территорию Украины в 2015 году, опасаясь преследований после убийства украинского публициста Олеся Бузины.