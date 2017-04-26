Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.04:
$ 56.31
€ 61.51
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Михалков призвал власти не молчать в ответ на обвинения в коррупции

Общество
26 апреля, 18:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
Режиссер подчеркнул, что молчание в таких случаях "выглядит неоднозначно" и может оправдать выход на борьбу с государственным строем
Поделиться
Материал из 1 страницы
Никита Михалков, 26 апреля

Никита Михалков, 26 апреля

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Российские власти должны детально ответить на обвинения в коррупции, заявил кинорежиссер Никита Михалков, комментируя опубликованные ранее материалы о якобы использовании членами правительства в личных целях недвижимости, зарегистрированной на ряд некоммерческих фондов.

"Когда выходит этот фильм Навального про Медведева, невозможно, чтобы власть молчала. Нельзя молчать. Нужно сказать что-то. Сказать: "Это не мое. Все равно кто-то придет сюда на мое место и будет пользоваться". Да, это признак власти. Да, это представительские (преимущества - прим. ТАСС). Но должно быть отвечено", - сказал Михалков. Он подчеркнул, что молчание в таких случаях "выглядит неоднозначно" и может оправдать выход на борьбу с государственным строем.

Режиссер поднял этот вопрос в ходе дискуссии о роли молодежи в политике на Международном форуме безопасного интернета после демонстрации сюжета из телевизионного проекта Михалкова "Бесогон ТВ", где молодые люди не могли ответить на вопрос, против кого боролись большевики. По его словам, необразованная молодежь становится легкой добычей для политиков популистского толка.

"Это не просто несмышленые дети. За ними стоит очень мощная машина, очень грамотная машина. Машина, которая породила по всему миру огромное количество цветных революций, катастроф, насилия, свержения правительств. Неужели мы должны сами все это испытать, чтобы понять, что это не шутка", - сказал Михалков.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также заявила, что власть не должна делать вид, будто ничего не происходит. При этом она призвала организаторов акций соблюдать закон и не самоутверждаться за счет людей.

Председатель правительства Дмитрий Медведев, выступая с отчетом в Госдуме 19 апреля, назвал материалы Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального "лживыми продуктами политических проходимцев", которые их авторы пытаются использовать в политических целях. После публикации материалов в Москве и ряде других городов прошли несанкционированные акции, среди участников которых было заметное число старшеклассников и студентов младших курсов. Бизнесмен Алишер Усманов, недвижимость которого фигурирует в материалах, обратился в суд с иском о клевете.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Поделиться своим здоровьем": что значит быть донором крови
Участники ежегодной образовательной акции "Тотальный диктант"
Ошибки и география Тотального диктанта
Панельный дом серии 1-515
Несносные хрущевки: гид по типам пятиэтажек Москвы
Фото
12
Крабы наступают: Куба переживает нашествие ракообразных
Илья Имеев переносит на себе детей из деревни Батхай через речку Куда, чтобы они смогли попасть в школу
15
Куда течет Куда: почему дети из иркутской деревни ходят в школу через реку
14
Рождение Рима: как старейший город мира отметил день своего основания
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин обсудил с кабмином реформу сельских клубов, в шутку удивившись некоторым идеям
2
Герман Греф купил "народные облигации" Минфина
3
Генпрокуратура признала "Открытую Россию" нежелательной организацией в РФ
4
ВКС России совершили более 23 тысяч боевых вылетов в Сирии
5
Европарламент начал процедуру лишения Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности
6
Движение аэроэкспрессов в аэропорт Внуково и обратно восстановлено
7
Перехватчик МиГ-31 упал в районе полигона в Бурятии
Темы дня
Загрузка...
Реклама