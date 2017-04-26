Михалков призвал власти не молчать в ответ на обвинения в коррупции

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Российские власти должны детально ответить на обвинения в коррупции, заявил кинорежиссер Никита Михалков, комментируя опубликованные ранее материалы о якобы использовании членами правительства в личных целях недвижимости, зарегистрированной на ряд некоммерческих фондов.

"Когда выходит этот фильм Навального про Медведева, невозможно, чтобы власть молчала. Нельзя молчать. Нужно сказать что-то. Сказать: "Это не мое. Все равно кто-то придет сюда на мое место и будет пользоваться". Да, это признак власти. Да, это представительские (преимущества - прим. ТАСС). Но должно быть отвечено", - сказал Михалков. Он подчеркнул, что молчание в таких случаях "выглядит неоднозначно" и может оправдать выход на борьбу с государственным строем.

Режиссер поднял этот вопрос в ходе дискуссии о роли молодежи в политике на Международном форуме безопасного интернета после демонстрации сюжета из телевизионного проекта Михалкова "Бесогон ТВ", где молодые люди не могли ответить на вопрос, против кого боролись большевики. По его словам, необразованная молодежь становится легкой добычей для политиков популистского толка.

"Это не просто несмышленые дети. За ними стоит очень мощная машина, очень грамотная машина. Машина, которая породила по всему миру огромное количество цветных революций, катастроф, насилия, свержения правительств. Неужели мы должны сами все это испытать, чтобы понять, что это не шутка", - сказал Михалков.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также заявила, что власть не должна делать вид, будто ничего не происходит. При этом она призвала организаторов акций соблюдать закон и не самоутверждаться за счет людей.

Председатель правительства Дмитрий Медведев, выступая с отчетом в Госдуме 19 апреля, назвал материалы Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального "лживыми продуктами политических проходимцев", которые их авторы пытаются использовать в политических целях. После публикации материалов в Москве и ряде других городов прошли несанкционированные акции, среди участников которых было заметное число старшеклассников и студентов младших курсов. Бизнесмен Алишер Усманов, недвижимость которого фигурирует в материалах, обратился в суд с иском о клевете.