В Крыму найден потопленный в 1943 году гитлеровский пароход

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 апреля. /ТАСС/. Дайверы Русской подводно-исследовательской экспедиции обнаружили неподалеку от Евпатории затонувший пароход. Как сообщил ТАСС один из участников экспедиции Роман Дунаев, пароход является немецким судном Boy Feddersen, затонувшим в 1943 году после атаки советских самолетов.

"Пароход обнаружен в 15 милях от Евпатории на глубине около 90 метров с помощью специальных эхолотов - размеры, силуэт и элементы оснастки судна позволяют утверждать, что это транспортник Boy Feddersen", - сказал Дунаев. Дайверы продолжают исследование морского района, где обнаружено затонувшее судно.

Как уточняются на странице экспедиции в социальной сети, 10 августа 1943 года пароход отправился в очередной конвой из Севастополя в Констанцу. Транспортники Boy Feddersen и Varna сопровождали румынские эсминцы, минный заградитель, минный тральщик и другие корабли. В 22:20 конвой атаковали советские самолеты-торпедоносцы Ил-4. К атаке также присоединилась подлодка Д-4, а затем бомбардировщики А-20.

В ходе атаки пароход потерял управление, его пытались буксировать, но спустя сутки судно затонуло под Евпаторией.

Русская подводно-исследовательская экспедиция - некоммерческий проект, объединивший людей, увлеченных поиском и обследованием затонувших объектов, историей, археологией и изучением подводного культурного наследия.