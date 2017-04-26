В Крыму найден потопленный в 1943 году гитлеровский пароход

Сорокин: система видеоповторов может остаться на российских стадионах после ЧМ-2018Спорт 26 апреля, 20:30
Пентагон: контакты РФ и США по предотвращению конфликтов над Сирией не прекращалисьМеждународная панорама 26 апреля, 20:29
Studio 54: клуб, где звезды вспыхивали быстроКультура 26 апреля, 20:25
Мутко: РФС хочет ввести видеоповторы в чемпионате РоссииСпорт 26 апреля, 20:16
Хейли и глава "Белых касок" считают, что ракетный удар США обнадежил сирийцевМеждународная панорама 26 апреля, 20:03
Опрос: Макрон победит на выборах президента Франции с перевесом в 21% голосовМеждународная панорама 26 апреля, 20:03
Дорогой рубль: как Центробанк будет бороться с чрезмерным укреплением национальной валютыЭкономика и бизнес 26 апреля, 20:00
ЦСКА вручил Игнашевичу футболку с цифрой 500 в честь количества проведенных за клуб игрСпорт 26 апреля, 19:50
Инфантино: видеоповторы будут использоваться на ЧМ-2018Спорт 26 апреля, 19:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 апреля. /ТАСС/. Дайверы Русской подводно-исследовательской экспедиции обнаружили неподалеку от Евпатории затонувший пароход. Как сообщил ТАСС один из участников экспедиции Роман Дунаев, пароход является немецким судном Boy Feddersen, затонувшим в 1943 году после атаки советских самолетов.
"Пароход обнаружен в 15 милях от Евпатории на глубине около 90 метров с помощью специальных эхолотов - размеры, силуэт и элементы оснастки судна позволяют утверждать, что это транспортник Boy Feddersen", - сказал Дунаев. Дайверы продолжают исследование морского района, где обнаружено затонувшее судно.
Как уточняются на странице экспедиции в социальной сети, 10 августа 1943 года пароход отправился в очередной конвой из Севастополя в Констанцу. Транспортники Boy Feddersen и Varna сопровождали румынские эсминцы, минный заградитель, минный тральщик и другие корабли. В 22:20 конвой атаковали советские самолеты-торпедоносцы Ил-4. К атаке также присоединилась подлодка Д-4, а затем бомбардировщики А-20.
В ходе атаки пароход потерял управление, его пытались буксировать, но спустя сутки судно затонуло под Евпаторией.
Русская подводно-исследовательская экспедиция - некоммерческий проект, объединивший людей, увлеченных поиском и обследованием затонувших объектов, историей, археологией и изучением подводного культурного наследия.