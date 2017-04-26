Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.04:
$ 56.31
€ 61.51
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Крыму найден потопленный в 1943 году гитлеровский пароход

Общество
26 апреля, 19:25 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 26, апреля. /ТАСС
Пароход был обнаружен в 15 милях от Евпатории на глубине около 90 метров с помощью специальных эхолотов
Поделиться
Материал из 1 страницы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 апреля. /ТАСС/. Дайверы Русской подводно-исследовательской экспедиции обнаружили неподалеку от Евпатории затонувший пароход. Как сообщил ТАСС один из участников экспедиции Роман Дунаев, пароход является немецким судном Boy Feddersen, затонувшим в 1943 году после атаки советских самолетов.

"Пароход обнаружен в 15 милях от Евпатории на глубине около 90 метров с помощью специальных эхолотов - размеры, силуэт и элементы оснастки судна позволяют утверждать, что это транспортник Boy Feddersen", - сказал Дунаев. Дайверы продолжают исследование морского района, где обнаружено затонувшее судно.

Как уточняются на странице экспедиции в социальной сети, 10 августа 1943 года пароход отправился в очередной конвой из Севастополя в Констанцу. Транспортники Boy Feddersen и Varna сопровождали румынские эсминцы, минный заградитель, минный тральщик и другие корабли. В 22:20 конвой атаковали советские самолеты-торпедоносцы Ил-4. К атаке также присоединилась подлодка Д-4, а затем бомбардировщики А-20.

В ходе атаки пароход потерял управление, его пытались буксировать, но спустя сутки судно затонуло под Евпаторией.

Русская подводно-исследовательская экспедиция - некоммерческий проект, объединивший людей, увлеченных поиском и обследованием затонувших объектов, историей, археологией и изучением подводного культурного наследия.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Поделиться своим здоровьем": что значит быть донором крови
Участники ежегодной образовательной акции "Тотальный диктант"
Ошибки и география Тотального диктанта
Панельный дом серии 1-515
Несносные хрущевки: гид по типам пятиэтажек Москвы
Фото
12
Крабы наступают: Куба переживает нашествие ракообразных
Илья Имеев переносит на себе детей из деревни Батхай через речку Куда, чтобы они смогли попасть в школу
15
Куда течет Куда: почему дети из иркутской деревни ходят в школу через реку
14
Рождение Рима: как старейший город мира отметил день своего основания
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Крыму найден потопленный в 1943 году гитлеровский пароход
2
Путин обсудил с кабмином реформу сельских клубов, в шутку удивившись некоторым идеям
3
Герман Греф купил "народные облигации" Минфина
4
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
5
ВКС России совершили более 23 тысяч боевых вылетов в Сирии
6
Макрона освистали во время посещения завода Whirlpool в его родном городе Амьене
7
Европарламент начал процедуру лишения Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности
Темы дня
Загрузка...
Реклама