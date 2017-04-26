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В Севастополе в рамках Года экологии появятся две природоохранные территории

Общество
26 апреля, 19:55 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 26, апреля. /ТАСС
В 2017 году планируется также издать Красную книгу Севастополя
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СЕВАСТОПОЛЬ, 26 апреля. /ТАСС/. Две особо охраняемые природные территории (ООПП) появятся в Севастополе в 2017 году в рамках Года экологии, сообщил журналистам начальник городского управления природных ресурсов и экологии (Севприроднадзор) Сергей Самойлов.

"Одно из основных мероприятий (в рамках Года экологии - прим. ТАСС) - создание двух ООПП - это Ласпи (Ласпинская бухта - прим. ТАСС) и Караньская (Караньское плато - прим. ТАСС). В Севприроднадзоре документы прошли положительную государственную экологическую экспертизу. Выходим на финишный этап - документы будут направлены в Министерство природных ресурсов и экологии РФ на согласование. После положительного согласования мы постановлением правительства принимаем две вновь созданные ООПП", - сказал он.

Самойлов добавил, что соответствующее постановление будет принято в конце июня 2017 года. По его словам, земли Минобороны РФ, попадающие в границы Караньской ООПП, не были включены. "Но есть протокольное поручение, чтобы они обязались сохранять эндемики (виды растений и животных - прим. ТАСС), произрастающие на этой территории, надлежащим образом", - отметил Самойлов.

Всего в рамках Года экологии в Севастополе запланировано 24 мероприятия. Помимо создания ООПП предполагается сформировать реестр предприятий, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду. Кроме того, власти намерены восстановить лес на площади 36 га, расчистить участки русла реки Кача. В 2017 году планируется также издать Красную книгу Севастополя: ее хотели выпустить еще в 2016 году, однако подрядчик ненадлежащим образом исполнил условия госзаказа, уточнил глава Севприроднадзора.

Общий объем финансирования природоохранной программы Севастополя на 2017-2020 годы составляет 650 млн руб., в том числе 117 млн - в этом году.

В Ласпинской бухте, расположенной на южном берегу Крыма, произрастают реликтовые можжевельники возрастом от 500 до 1 тыс. лет. На Караньском плато, расположенном на обрыве над морем, ранее являвшемся территорией воинской части, сохранились в частично нетронутом виде уникальные ландшафты. Там произрастает более десяти видов редких и исчезающих растений, занесенных в Красную книгу, а также 15 видов растений регионального перечня, подлежащих охране. На сегодняшний день в Севастополе числятся 12 ООПП.

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