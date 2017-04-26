Толстой предложил продумать вопрос помощи пенсионерам при переезде из пятиэтажек

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы от "Единой России" Петр Толстой предложил продумать вопрос помощи пенсионерам и инвалидам при переезде из пятиэтажек в рамках реновации жилого фонда столицы.

"В законопроекте о реновации ко второму чтению должны быть учтены интересы всех категорий граждан", - сказал ТАСС Толстой, который является одним из авторов законопроекта. "Если это люди, у которых квартира в ипотеке, то необходимо совместно с представителями банковского сообщества прописать механизм перехода залога на новую квартиру", - привел он пример, отметив, что пока в законопроекте этих норм нет.

"Если говорить о пенсионерах или инвалидах, то необходимо продумать, каким образом мы можем помочь им с переездом", - продолжил зампредседателя Госдумы. По его словам, с такими вопросами к нему уже обращаются люди из столичного Юго-Восточного округа, откуда политик избран в нижнюю палату парламента.

"Правительство Москвы также должно обратить внимание на все эти нюансы, учесть интересы всех граждан, которых затронет программа, - убежден Толстой. - Потому что сама по себе идея сноса старых и изживших свой срок домов в Москве - хорошая, но и ее реализация должна быть продумана до мельчайших деталей". "Чтобы не получилось "хотели, как лучше, а получилось, как всегда", - заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству вместе с депутатами Госдумы обеспечить прохождение в парламенте такой редакции закона о реновации пятиэтажек, которая бы обеспечивала права граждан.

Программа сноса хрущевок

В феврале 2017 Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. В течение ближайших 20 лет в Москве планируется расселить порядка 7,9 тыс. домов, общая площадь которых превышает 25 млн кв. метров. Предварительные оценки стоимости программы назывались некоторыми депутатами Госдумы в диапазоне 3 - 3,5 трлн рублей. На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета, на это власти готовы выделить порядка 300 млрд рублей.

В пятиэтажных домах, которые строились по массовому типовому проекту с конца 1950-х годов, живут до 1,6 млн москвичей. Столичные власти заверяют, что граждане, чьи дома войдут в список морально устаревшего и ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади.

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении. Однако он вызвал множество нареканий как со стороны горожан, как и экспертного сообщества. В частности, как сообщала газета "Ведомости", Совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства дал отрицательный отзыв на проект, отметив, что он не решает поставленной задачи - обновления жилищного фонда, а кроме того, содержит нормы, нарушающие конституционное право частной собственности не согласных с переездом жителей.