Русский центр открылся при Университете им. Кошута в венгерском Дебрецене

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ВЕНА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Торжественная церемония открытия Русского центра, направленного на популяризацию русского языка и культуры, состоялась сегодня в Университете имени Лайоша Кошута в городе Дебрецен на востоке Венгрии. Об этом сообщил сегодня корр. ТАСС пресс-атташе посольства России в Венгрии Тигран Гарибян.
"Русский центр при Университете имени Лайоша Кошута в городе Дебрецен развернут при материально-финансовом содействии фонда "Русский мир". Он стал уже третьим подобным центром в стране, - отметил Гарибян. - До него были открыты аналогичные центры при Университете имени Лоранда Этвеша в Будапеште и при старейшем в Венгрии Университете имени Януса Паннониуса в городе Печ. Аналогичная заинтересованность проявлена и со стороны ряда других вузов Венгрии".
По его словам, центр направлен на популяризацию русского языка и культуры, а также стимулирование академических и студенческих обменов. Российскую сторону на открытии представлял советник-посланник посольства Валерий Ляхов.
Между тем симметричная практика имеется и с венгерской стороны. В ряде российских вузов, включая Санкт- Петербургский государственный университет (СПбГУ), а также государственные университеты в Удмуртии, Мордовии и Марий- Эл, действуют Венгерские кабинеты.
Проректор Университета им. Кошута в Дебрецене Элек Барта рассказал агентству МТИ, что открытие центра стало актуальным из-за небывалого роста спроса у студентов на изучение русского языка, культуры и традиций.
Фонд "Русский мир" был создан указом президента России 21 июня 2007 года. Цель организации - популяризация русского языка, поддержка программ его изучения в России и за рубежом.