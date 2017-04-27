Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.04:
$ 56.31
€ 61.51
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Записи Джона Кеннеди о Потсдамской конференции и бункере Гитлера проданы на аукционе

Общество
27 апреля, 0:13 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко

Документ, частично написанный от руки, а частично напечатанный на машинке, приобрел американец Джозеф Алсоп за $718,7 тысяч

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 26 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Дневник 35-го президента США Джона Фицджеральда Кеннеди (1917-1963) с описаниями его поездок по послевоенной Европе, на Потсдамскую конференцию и к бункеру Гитлера продан в среду на аукционе в Бостоне за $718,7 тыс. - почти в три раза выше первоначальной оценки. Как сообщило в среду информационное агентство Associated Press (AP), 61-страничный документ, частично написанный от руки, а частично напечатанный на машинке 28-летним Кеннеди, работавшем в то время в качестве журналиста от газетного концерна Уильяма Херста, был приобретен американцем Джозефом Алсопом для личной коллекции.

Как сообщил в среду аукционный дом RR Auction, одна из записей в дневнике относится к 29 июля 1945 года, когда тогда еще будущий президент США сопровождал тогдашнего министра ВМС США Джеймса Форрестола на Потсдамскую конференцию. "С министром Форрестолом мы проехали в Потсдам через целые мили русских солдат", - писал будущий президент США. Далее в дневнике содержится запись: "Согласно одной из высказываемых здесь точек зрения, русские никогда не выведут свои войска из их зоны оккупации и намерены превратить их часть Германии в советскую республику. Если же мы выведем войска, то тем самым мы, возможно, создадим политический вакуум, который русские будут рады заполнить".

В записи о посещении Берлина без указания даты Кеннеди пишет о своих впечатлениях от посещения бункера Гитлера. "От рейхсканцелярии Гитлера остался каркас, - пишет он. - На стенах - следы огня и пуль, в помещении, где Гитлер, предположительно, встретил смерть - покрытые копотью стены и следы пожара. Однако нет полных доказательств того, что найденное тело - это действительно тело Гитлера, русские сомневаются в том, что он мертв".

Кеннеди передал в 1950-х годах дневник сотруднице своего аппарата Дейдре Хендерсон, а та решила выставить сейчас документ на аукцион в связи с тем, что 29 мая исполнится 100 лет со дня рождения Джона Кеннеди.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Поделиться своим здоровьем": что значит быть донором крови
Участники ежегодной образовательной акции "Тотальный диктант"
Ошибки и география Тотального диктанта
Панельный дом серии 1-515
Несносные хрущевки: гид по типам пятиэтажек Москвы
Фото
12
Крабы наступают: Куба переживает нашествие ракообразных
Илья Имеев переносит на себе детей из деревни Батхай через речку Куда, чтобы они смогли попасть в школу
15
Куда течет Куда: почему дети из иркутской деревни ходят в школу через реку
14
Рождение Рима: как старейший город мира отметил день своего основания
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Клинцевич: Россия сможет жестким образом ответить на возможную агрессию со стороны США
2
Гроб с останками предположительно русского генерала найден в Турции
3
В Калининграде задержаны 12 членов террористической группировки
4
Путин обсудил с кабмином реформу сельских клубов, в шутку удивившись некоторым идеям
5
Мэрия Киева для переименования улицы Жукова выбрала вариант националистов из "Азова"
6
"Почта России" считает необоснованными обвинения Россвязи
7
В подъезде дома на севере Москвы застрелили адвоката
Темы дня
Загрузка...
Реклама