Записи Джона Кеннеди о Потсдамской конференции и бункере Гитлера проданы на аукционе

НЬЮ-ЙОРК, 26 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Дневник 35-го президента США Джона Фицджеральда Кеннеди (1917-1963) с описаниями его поездок по послевоенной Европе, на Потсдамскую конференцию и к бункеру Гитлера продан в среду на аукционе в Бостоне за $718,7 тыс. - почти в три раза выше первоначальной оценки. Как сообщило в среду информационное агентство Associated Press (AP), 61-страничный документ, частично написанный от руки, а частично напечатанный на машинке 28-летним Кеннеди, работавшем в то время в качестве журналиста от газетного концерна Уильяма Херста, был приобретен американцем Джозефом Алсопом для личной коллекции.

Как сообщил в среду аукционный дом RR Auction, одна из записей в дневнике относится к 29 июля 1945 года, когда тогда еще будущий президент США сопровождал тогдашнего министра ВМС США Джеймса Форрестола на Потсдамскую конференцию. "С министром Форрестолом мы проехали в Потсдам через целые мили русских солдат", - писал будущий президент США. Далее в дневнике содержится запись: "Согласно одной из высказываемых здесь точек зрения, русские никогда не выведут свои войска из их зоны оккупации и намерены превратить их часть Германии в советскую республику. Если же мы выведем войска, то тем самым мы, возможно, создадим политический вакуум, который русские будут рады заполнить".

В записи о посещении Берлина без указания даты Кеннеди пишет о своих впечатлениях от посещения бункера Гитлера. "От рейхсканцелярии Гитлера остался каркас, - пишет он. - На стенах - следы огня и пуль, в помещении, где Гитлер, предположительно, встретил смерть - покрытые копотью стены и следы пожара. Однако нет полных доказательств того, что найденное тело - это действительно тело Гитлера, русские сомневаются в том, что он мертв".

Кеннеди передал в 1950-х годах дневник сотруднице своего аппарата Дейдре Хендерсон, а та решила выставить сейчас документ на аукцион в связи с тем, что 29 мая исполнится 100 лет со дня рождения Джона Кеннеди.