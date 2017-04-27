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"Известия": большинство россиян поддерживают запрет на полеты в Египет

Общество
27 апреля, 1:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

Согласно опросу ВЦИОМ, 65% респондентов уверены, что Египет не способен защитить туристов от террористических атак

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© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Большинство россиян (71%) поддерживают запрет на полеты в Египет, введенный в 2015 году. По мнению 65% респондентов, арабское государство не может обеспечить должных мер безопасности. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые имеются в распоряжении издания.

"Минтранс ввел запрет на полеты в Египет для россиян после крушения российского самолета A321 в небе над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года. Тогда же на вопрос ВЦИОМ об отношении к запрету 76% респондентов ответили, что поддерживают его, 16% эту меру не поддержали. В этом году количество тех, кто против полетов в Египет, стало чуть меньше - 71%. Больше стало тех, кто против запрета, - таких 20%", - говорится в сообщении ВЦИОМ.

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Согласно данным исследования, 65% опрошенных уверены, что Египет не способен защитить туристов от террористических атак. Еще 18% участников опроса полагают, что арабское государство сможет принять необходимые меры по обеспечению их безопасности. Отмечается, что 82% респондентов не планируют в ближайшее время поездок в Египет. При этом 90% опрошенных заявили, что в Египте никогда не были.

"Несмотря на позитивный опыт и впечатления большинства россиян, когда-либо отдыхавших в Египте, сегодня сохраняется представление об этой стране как о потенциально опасном направлении. Среди причин - свежие воспоминания о трагедии над Синаем и очередная серия терактов в различных странах мира, включая Египет", - прокомментировал результаты исследования генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

В соцопросе "ВЦИОМ-Спутник" участвовали 1,2 тыс. человек из разных регионов. На вопросы социологов они отвечали 24 и 25 апреля 2017 года по стационарному и мобильному телефонам. В 2015 году исследователи общались с респондентами на дому.

Переговоры о возобновлении авиасообщения с Египтом длятся с конца 2015 года. Авиасообщение было прекращено в ноябре 2015 года после теракта на борту самолета "Когалымавиа", который летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт- Петербург.

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