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Египет перейдет на электронные визы с 1 июня

Общество
27 апреля, 2:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

Данная мера призвана стимулировать приток туристов, которых, согласно прогнозам министерства туризма Египта, в этом году приедет до 10 миллионов человек

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Новые электронные визы начнут действовать в Египте уже с 1 июня этого года. Об этом сообщил в среду министр туризма Египта Мухаммед Яхъя Рашид, выступая в Дубае на арабском туристическом форуме.

"Благодаря новой системе туристы в любой точке мира смогут запросить электронную визу", - цитирует чиновника газета Egypt Independent. Данная мера призвана упростить процедуру прохождения контроля в аэропортах Египта и стимулировать приток туристов, которых, согласно прогнозам министерства туризма Египта, в этом году приедет от 8 до 10 миллионов. Новая система также позволит значительно снять нагрузку с сил безопасности.

В начале марта министр коммуникаций и информационных технологий АРЕ Ясер аль-Кади отмечал, что благодаря нововведениям туристам достаточно будет заполнить в электронном виде форму для получения визы, а после одобрения властями копия права на въезд будет направлена им по электронной почте.

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