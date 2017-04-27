Египет перейдет на электронные визы с 1 июня

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Новые электронные визы начнут действовать в Египте уже с 1 июня этого года. Об этом сообщил в среду министр туризма Египта Мухаммед Яхъя Рашид, выступая в Дубае на арабском туристическом форуме.

"Благодаря новой системе туристы в любой точке мира смогут запросить электронную визу", - цитирует чиновника газета Egypt Independent. Данная мера призвана упростить процедуру прохождения контроля в аэропортах Египта и стимулировать приток туристов, которых, согласно прогнозам министерства туризма Египта, в этом году приедет от 8 до 10 миллионов. Новая система также позволит значительно снять нагрузку с сил безопасности.

В начале марта министр коммуникаций и информационных технологий АРЕ Ясер аль-Кади отмечал, что благодаря нововведениям туристам достаточно будет заполнить в электронном виде форму для получения визы, а после одобрения властями копия права на въезд будет направлена им по электронной почте.