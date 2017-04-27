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МЧС России направило 64-ю колонну с гуманитарной помощью жителям Донбасса

Общество
27 апреля, 4:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

Автомобили везут около 400 тонн гуманитарной помощи

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. МЧС России направило в Донбасс очередную, 64-ю по счету автомобильную колонну с гуманитарной помощью. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"Из Донского спасательного центра МЧС в поселке Ковалевка Ростовской области в сторону российско-украинской границы направилась колонна автомобилей, которые везут около 400 тонн гуманитарной помощи", - сказал собеседник агентства. По его словам, основная масса груза составляют детские продуктовые наборы, медицинское оборудование и медикаменты.

В дороге колонна разделится на две, одна из них проследует на пункт пропуска "Донецк", вторая - на "Матвеев курган", где все автомобили пройдут досмотр российскими и украинскими таможенниками. Только после этого автомобили МЧС пересекут границу и продолжат движение на Донецк и Луганск.

МЧС России оказывает гуманитарную помощь жителям Донбасса с августа 2014 года. За это время на территорию юго-востока Украины доставлено более 67 тысяч тонн гуманитарных грузов.

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