Строительство домов в аварийном арктическом поселке Тухарде начнется в 2018 году

КРАСНОЯРСК, 27 апреля. /ТАСС/. Строительство новых домов в аварийном арктическом поселке Тухарде в Красноярском крае, соглашение о благоустройстве которого было подписано на Красноярском экономическом форуме (КЭФ), начнется в 2018 году. Об этом сообщил журналистам глава Таймыра Сергей Ткаченко.

"После подписания соглашения мы приступаем к реализации первого этапа строительства - проектированию и подготовке земельного участка. В следующем году начнется строительство", - сказал он.

Ранее сообщалось, что инвестиции в благоустройство Тухарда составят около 300 млн рублей. Это средства "Норникеля", бюджета Таймырского района и Енисейского объединенного банка.

В поселке проживает порядка 800 человек. Практически весь жилой фонд Тухарда находится в аварийном состоянии. Кроме того, кочевое население вынуждено проживать в неприспособленных помещениях - так называемых бочках и балках, которые ранее были построены для геологов, ведущих разведку на территории Таймыра. Представители коренных малочисленных народов в прошлом веке селились рядом с объектами "Норильскгазпрома" (дочерняя компания ГМК "Норникель"), что было обусловлено близостью к коммуникациям и бытовым удобствам, и только позже Красноярский край принял решение о создании поселка, в котором по сей день нет социальных объектов, учреждений культуры и образования.