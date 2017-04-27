Строительство домов в аварийном арктическом поселке Тухарде начнется в 2018 году

Глава "Торо Россо" рассчитывает, что Квят останется в команде и после нынешнего сезонаСпорт 27 апреля, 8:43
"Эдмонтон" победил "Анахайм" в первом матче четвертьфинала плей-офф НХЛСпорт 27 апреля, 8:39
Только четверть автосервисов смогут работать со страховыми компаниями после реформы ОСАГОЭкономика и бизнес 27 апреля, 8:34
Создание сети скоростного Wi-Fi для болельщиков началось в "Лужниках"Спорт 27 апреля, 8:05
Две станции метро Екатеринбурга закрыты из-за обнаружения подозрительного предметаНовости Урала 27 апреля, 7:59
Глава ФИФА подтвердил, что Южную Америку на ЧМ-2026 представят 6-7 командСпорт 27 апреля, 7:39
Селянам в Забайкалье выплатят 1 млн рублей за погибший из-за ящура скотСибирь 27 апреля, 7:39
Лесные пожары в Сибири охватили 700 гаСибирь 27 апреля, 7:30
Шесть пушек 1941 года выпуска обеспечат праздничный салют 9 мая в ЕкатеринбургеНовости Урала 27 апреля, 6:23
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОЯРСК, 27 апреля. /ТАСС/. Строительство новых домов в аварийном арктическом поселке Тухарде в Красноярском крае, соглашение о благоустройстве которого было подписано на Красноярском экономическом форуме (КЭФ), начнется в 2018 году. Об этом сообщил журналистам глава Таймыра Сергей Ткаченко.
"После подписания соглашения мы приступаем к реализации первого этапа строительства - проектированию и подготовке земельного участка. В следующем году начнется строительство", - сказал он.
Ранее сообщалось, что инвестиции в благоустройство Тухарда составят около 300 млн рублей. Это средства "Норникеля", бюджета Таймырского района и Енисейского объединенного банка.
В поселке проживает порядка 800 человек. Практически весь жилой фонд Тухарда находится в аварийном состоянии. Кроме того, кочевое население вынуждено проживать в неприспособленных помещениях - так называемых бочках и балках, которые ранее были построены для геологов, ведущих разведку на территории Таймыра. Представители коренных малочисленных народов в прошлом веке селились рядом с объектами "Норильскгазпрома" (дочерняя компания ГМК "Норникель"), что было обусловлено близостью к коммуникациям и бытовым удобствам, и только позже Красноярский край принял решение о создании поселка, в котором по сей день нет социальных объектов, учреждений культуры и образования.