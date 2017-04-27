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United Airlines будет выплачивать до $10 тысяч отказавшимся от полета при овербукинге

Общество
27 апреля, 9:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

Авиакомпания заявила, что ее цель - максимально сократить количество случаев принудительного снятия пассажиров с рейсов

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Американская авиакомпания United Airlines объявила, что будет выплачивать по $10 тысяч пассажирам, которые согласятся уступить свои места другим людям в случае, если количество проданных билетов превышает число кресел в самолете. Ситуация, получившая название овербукинг (от англ. overbooking - дословно "избыточное бронирование"), стала недавно причиной громкого скандала в США.

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"Наша цель - максимально сократить количество случаев принудительного снятия пассажиров с рейсов и стать авиакомпанией, в еще большей степени ориентированной на запросы клиентов", - заявила United Airlines. По ее словам, компенсация пострадавшим от овербукинга составит "сумму до $10 тысяч". Ранее с аналогичным заявлением выступила авиакомпания Delta.

Среди 10 улучшений в качестве обслуживания United Airlines сообщила также о создании системы помощи пассажирам в случае изменения схемы их перелета при отсутствии свободных мест. Кроме того, компания обязалась не высаживать пассажиров, кроме тех ситуаций, когда есть угроза безопасности.

Скандал в связи с действиями персонала United Airlines разразился после того, как в интернете была опубликована видеозапись, сделанная 9 апреля на борту самолета, который должен был вылететь из Чикаго (штат Иллинойс) в Луисвилл (штат Кентукки). На пленке видно, что сотрудники службы безопасности тащат по салону мужчину, на лице у которого кровь. Позже выяснилось, что пострадавший - врач, гражданин США Дэвид Дао. Он получил сотрясение мозга, ему сломали нос и выбили два зуба.

Инцидент произошел после того, как персонал United Airlines попросил четырех пассажиров в самолете уступить места работникам авиакомпании. Дао отказался это сделать, сославшись на то, что он должен посетить пациентов в Кентукки. После долгих уговоров сотрудники служб безопасности применили в отношении мужчины силу. Авиакомпания подверглась резкой критике, а пострадавший решил подать в суд.

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