Путин отметил роль Российской книжной палаты в сохранении "книжной памяти" нации

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Российской книжной палаты с ее 100-летием. Об этом сообщается на сайте Кремля.
"Такой знаменательный юбилей - прекрасный повод обратиться к богатой истории первого в мире государственного учреждения, созданного для регистрации печатной продукции. Вспомнить имена выдающихся ученых и общественных деятелей, стоящих у его истоков, отметить значимый вклад многих поколений сотрудников в формирование уникальной коллекции литературных произведений, журналов, географических карт, афиш, плакатов, других изданий, имеющих огромную историческую, научную, культурную, духовную ценность", - говорится в поздравительной телеграмме президента.
Путин отметил важность продолжения этих традиций и сохранения "книжной памяти" нации. Президент подчеркнул, что коллектив Российской книжной палаты проводит большую исследовательскую и методическую работу, а также способствует развитию отечественного издательского и библиотечного дела.
Российская книжная палата была основана 27 апреля 1917 года постановлением Временного правительства. С 2013 года РКП входит в состав информационного агентства России ТАСС.
В РКП осуществляется хранение книг, газет, журналов, диссертаций, карт, нот, календарей, а также афиш, плакатов, открыток, театральных программок. В отличие от библиотек, Национальное фондохранилище РКП никогда не выдает читателям обязательные экземпляры печатной продукции. В 2016 году РКП зарегистрировала 1,6 млн книг, 6,2 млн экземпляров газет, 1 млн экземпляров журналов. Российская книжная палата - самый авторитетный издатель профессиональной литературы и банк данных печатной продукции России.