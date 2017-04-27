Счетная палата рассказала о несоответствии нормам почти двух тыс. школьных автобусов

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Около двух тыс. автобусов, которые используются для перевозки детей, не соответствуют нормам. Об этом сообщается на сайте Счетной палаты (СП).

Ранее правительством России было принято решение об осуществлении перевозок детей, начиная с 1 июля 2017 года, только с использованием автобусов, выпущенных не более 10 лет назад. На цели обновления парка школьных автобусов из федерального бюджета в 2016 году было направлено 3,9 млрд руб., на которые были закуплены и поставлены в регионы почти 2,5 тыс. школьных автобусов.

"Вместе с тем, по информации регионов, по состоянию на 1 января 2017 года в целом по России для перевозок детей до общеобразовательных учреждений используется 1,9 тыс. автобусов (6,9% парка школьных автобусов) с годом выпуска больше 10 лет. В 54 из 85 регионов страны при перевозке детей используются автобусы с годом выпуска более 11 лет, в восьми регионах - произведенные до 2000 года", - отмечается на сайте.

В конце 2016 года властям регионов РФ поручили проверить организацию детских перевозок. Соответствующее поручение было дано в связи с трагедией в ХМАО, где произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, который вез из Ханты-Мансийска детскую спортивную команду по акробатике. Трагедия унесла жизни 12 человек, 10 из них - дети.