Эксперты: резолюция ПАСЕ о правах человека на Кавказе основана на недостоверных фактах

НАЛЬЧИК, 27 апреля. /ТАСС/. Представители органов власти и общественных организаций Северного Кавказа крайне негативно отреагировали на последнюю резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о правах человека в регионе.

Они называют его очередной атакой на Россию и посягательством на культурную самоидентичность народов Кавказа.

ПАСЕ 25 апреля приняла резолюцию, в которой выразила обеспокоенность ситуацией с правами человека на Северном Кавказе. В документе выражается сожаление по поводу того, что большинство рекомендаций ПАСЕ властям РФ по улучшению ситуации в данной сфере, содержавшиеся в ее резолюции, принятой в 2010 году, не были выполнены.

Право на идентичность

По мнению уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике (ЧР) Нурди Нухажиева новая резолюция ничем принципиально не отличается от предыдущих подобных документов ПАСЕ.

"Все те же ничем не обоснованные и не подкрепленные фактами обвинения, дежурные слова о насилии, пытках, ущемлении прав женщин, за исключением того, что в повестку обсуждения теперь включили мифическую проблему какого-то ЛГБТ-сообщества. В русле антироссийской истерии, раздуваемой на Западе, это вполне объяснимо. Видимо, депутаты ПАСЕ уже не знают, куда направить свою энергию", - сказал он.

Эксперт подчеркнул, что некоторые озвученные "факты" противоречат устоям чеченского общества.

"Автор доклада говорит о насилии над женщинами в Чечне, хотя уважение к женщине - один из основополагающих принципов чеченского общества. Он утверждает, что их права ограничены местными обычаями и нормами шариата, выходит, что автор доклада требует от нас отказаться от своих традиций, культуры. Господа депутаты ПАСЕ должны уважать право народов на сохранение своей идентичности", - считает собеседник агентства.

Он также отметил, что ни один из докладчиков ни разу лично не приезжал в Чечню для проверки указанных "фактов".

"К сожалению, такие необоснованные резолюции снижают престиж ПАСЕ. Подобные документы будут восприниматься не как попытка помощи, а как инструмент политического давления", - подчеркнул Нухажиев.

Верующий человек не притеснит других

Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий Карачаево-Черкессии Исмаил-хаджи Бердиев уверен, что истинно верующий человек никогда не будет притеснять других людей.

"Шумиха, которая поднялась сейчас - попытка очернить не только отдельный субъект, а всю нашу многонациональную страну. В Чечне очень много набожных людей, а истинно верующий человек никогда не будет притеснять других людей по национальному, религиозному или другим признакам", - отметил Бердиев.

Он обратил внимание и на то, что у авторов резолюции нет доказательств.

"Они раскритиковали ситуацию, но ведь у них, кроме голых слов, больше ничего нет. Почему именно Северный Кавказ? Видимо, западным странам не дает покоя тот факт, что в регионе есть стабильность и он успешно развивается, поэтому и говорят, что у нас все плохо. Пусть приезжают и посмотрят сами, после войны в Чечне, ситуация кардинально поменялась и эта республика сегодня одна из благополучных в России", - сказал муфтий.

Кавказ - опора России

Председатель исполкома Кабардино-Балкарского отделения межрегиональной общественной организации по сохранению и развитию карачаево-балкарских традиций "Барс Эль" Абузеит Гериев убежден, что резолюция ПАСЕ стала очередным доказательством того, что Европа тянет всех в пропасть безнравственности.

"Европа стремительно теряет свои традиционные ценности и хочет увлечь и нас в ту же пропасть. До недавнего времени говорить об этих вещах, не только о нетрадиционных, но и об интимных отношениях вообще в приличном обществе считалось дурным тоном. И это общечеловеческая норма", - отметил он.

"На Кавказе, как и везде, есть реальные проблемы и общество борется с ними. Кому-то Кавказ кажется "ахиллесовой пятой" России, и они пытаются бить по нам, даже придумывая несуществующие проблемы, чтобы ослабить страну. Но мы, кавказцы, являемся не слабым звеном, а непоколебимой и надежной опорой своего Отечества", - подчеркнул собеседник агентства.

Очередная атака на Россию

В том, что резолюция ПАСЕ о правах человека на Кавказе является очередной атакой на Россию, не сомневается и министр ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

"Резолюция - очередная попытка атаки на Россию. В последнее время она обязательно делается поднятием несуществующих проблем в Чеченской Республике. Мы очень рады, что они себя проявили, маски сорваны", - отметил он.

Умаров добавил, что Северный Кавказ и, в частности, ЧР являются "мощными объектами притяжения для всей России в идеологическом плане".

"Мы - символ мобилизации центростремительных сил вокруг Москвы, вокруг Кремля, вокруг укрепления страны и Владимира Путина, в конце концов, потому что президент России - это их конечная и самая заветная цель. Они пытаются дискредитировать Северный Кавказ, учитывая ту огромную роль, которую в последнее время именно наш округ во главе с ЧР играет в укреплении позиции России на Ближнем Востоке и внутри самой страны", - добавил министр.

Ограничение сотрудничества с гражданским обществом в Чечне Умаров назвал ложью и фальсификацией.

"Одним из первых, кто встал против вот этих клеветнических слухов вокруг республики, было как раз гражданское общество, власти лишь позже подключились и выразили свою точку зрения. Они уцепились именно за Чечню, зная, какая будет реакция на те проявления, которые у них в Европе считаются нормальными. Ведь для того, чтобы был резонанс, нужно обязательно действовать путем включения псевдосенсационных тем", - резюмировал собеседник ТАСС.

Права меньшинств в Чечне не нарушаются

Ранее "Новая газета" опубликовала статью, в которой говорилось о задержаниях и возможных убийствах жителей Чечни из-за их нетрадиционной сексуальной ориентации. Издание ссылалось на анонимные источники в правоохранительных органах, а также на пострадавших, имена которых не раскрывались.

Совет при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что проанализировал публикацию и не нашел даже косвенных подтверждений изложенной информации. Соответствующее заявление регионального совета было опубликовано 4 апреля на сайте Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

В свою очередь, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предположила, что доносы относительно преследования в Чечне лиц нетрадиционной сексуальной ориентации могут быть ложными. Информацию о похищениях, опубликованную в СМИ, она назвала странной, "потому что так не бывает: ни одной фамилии не было, ни обстоятельств, ни дат похищений". 20 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что заявления о якобы преследовании лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне не находят подтверждения.