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Дворкович поддерживает введение уголовного наказания за воровство электричества

Общество
27 апреля, 12:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

Вице-премьер отметил, что ответственность должна быть "за серьезные правонарушения в этой сфере", но "не надо увлекаться слишком сильно уголовной ответственностью"

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович считает уместным ввести уголовную ответственность за воровство электроэнергии в некоторых случаях. Об этом он сообщил журналистам.

"Здесь вопрос квалификации, но в целом за серьезные правонарушения в этой сфере должна быть уголовная ответственность. Другое дело, что это действительно должно быть что-то серьезное, потому что не надо увлекаться слишком сильно уголовной ответственностью", - сказал он.

По мнению вице-премьера, уместно было бы ввести ее в случае системного воровства и в крупных масштабах.

"Я не буду говорить, что правительство хочет всех и вся сразу наказать. Это не так. Но есть определенные обстоятельства, которые можно квалифицировать как предмет дальнейшего уголовного (преследования - прим. ТАСС), - добавил он.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы от "Единой России" направили для получения отзыва в правительство и Верховный суд РФ проект закона, которым предлагается ввести наказание до 6 лет лишения свободы за кражу электроэнергии из объекта электросетевого хозяйства.

В Минэнерго, комментируя эту идею депутатов, сообщили, что министерство в целом поддерживает необходимость ужесточения существующих норм об уголовной ответственности за хищения в сфере энергообеспечения, выражающиеся в незаконном присоединении к электрическим сетям и нелегальном потреблении электрической энергии. Соответствующий законопроект, предполагающий уголовную ответственность за самовольное подключение к электрическим и тепловым сетям, министерство направило в правительство в феврале.

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