Дворкович поддерживает введение уголовного наказания за воровство электричества

Главный тренер "Локомотива" Семин может быть дисквалифицирован на срок до трех матчейСпорт 27 апреля, 13:12
Берлин – Москва: прагматичный визит Ангелы Меркель в РоссиюМеждународная панорама 27 апреля, 13:10
Бывший футболист "Интера" Мело спровоцировал массовую драку после матча Кубка ЛибертадоресСпорт 27 апреля, 13:05
Василевский займет место в воротах сборной России в матче Еврохоккейтура со шведамиСпорт 27 апреля, 13:01
"Бриллиантовый" череп и туфельки Золушки: какие странные вещи выбрасывают людиОбщество 27 апреля, 13:00
Президент УЕФА Чеферин встретился с представителями европейских фан-объединенийСпорт 27 апреля, 12:58
Суд отклонил ходатайство уральского ловца покемонов в храме о повторной экспертизе роликовПроисшествия 27 апреля, 12:54
Уральский музей выиграл грант фонда Потанина на создание музея наивного искусстваНовости Урала 27 апреля, 12:42
Легкоатлеты РФ не смогут принять участие в командном чемпионате ЕвропыСпорт 27 апреля, 12:25
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович считает уместным ввести уголовную ответственность за воровство электроэнергии в некоторых случаях. Об этом он сообщил журналистам.
"Здесь вопрос квалификации, но в целом за серьезные правонарушения в этой сфере должна быть уголовная ответственность. Другое дело, что это действительно должно быть что-то серьезное, потому что не надо увлекаться слишком сильно уголовной ответственностью", - сказал он.
По мнению вице-премьера, уместно было бы ввести ее в случае системного воровства и в крупных масштабах.
"Я не буду говорить, что правительство хочет всех и вся сразу наказать. Это не так. Но есть определенные обстоятельства, которые можно квалифицировать как предмет дальнейшего уголовного (преследования - прим. ТАСС), - добавил он.
Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы от "Единой России" направили для получения отзыва в правительство и Верховный суд РФ проект закона, которым предлагается ввести наказание до 6 лет лишения свободы за кражу электроэнергии из объекта электросетевого хозяйства.
В Минэнерго, комментируя эту идею депутатов, сообщили, что министерство в целом поддерживает необходимость ужесточения существующих норм об уголовной ответственности за хищения в сфере энергообеспечения, выражающиеся в незаконном присоединении к электрическим сетям и нелегальном потреблении электрической энергии. Соответствующий законопроект, предполагающий уголовную ответственность за самовольное подключение к электрическим и тепловым сетям, министерство направило в правительство в феврале.