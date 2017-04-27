Пережившие осаду Севастополя горожане получат первые удостоверения 9 мая

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 апреля. /ТАСС/. Власти Севастополя вручат в День Победы удостоверения и нагрудные знаки первым 10 горожанам, пережившим осаду города в годы Великой Отечественной войны, сообщил журналистам директор департамента труда и социальной защиты населения города Станислав Борисенко.

"Сегодня принято постановление правительства, которым мы завершаем формирование всей нормативной базы, чтобы эта категория граждан - жители осажденного Севастополя - получили статус, чтобы мы могли вручить им удостоверения и нагрудный знак. Мы их (знаки и удостоверения - прим. ТАСС) сможем заказать, изготовить, чтобы 9 мая первые жители осажденного Севастополя их получили", - сказал он.

Борисенко уточнил ТАСС, что 9 мая удостоверения и знаки получат 10 человек. "До (годовщины - прим. ТАСС) окончания обороны Севастополя, до 4 июля мы должны постараться выдать всем, кто у нас есть", - пояснил глава департамента.

По его словам, в этом году власти города увеличили в 2,5 раза ежемесячные денежные выплаты жителям осажденного Севастополя. "К тем мерам, которыми они ранее пользовались, прибавляется диспансеризация и существенное увеличение ежемесячной денежной выплаты. Они получали с 2015 года 500 руб., потом цифра индексировалась <…> до 1 тыс. руб., а сейчас будет 2,6 тыс. руб.", - уточнил Борисенко.

Речь идет о гражданах, которые во время обороны города Севастополя с 30 октября 1941 года по 4 июля 1942 года проживали на его территории. В настоящее время в Севастополе проживают 1,1 тыс. граждан этой категории.