Акция "Красная Гвоздика" в помощь ветеранам боевых действий стартует 1 мая

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Фонд "Память поколений", президентом которого является первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова, с 1 мая запускает благотворительную акцию "Красная Гвоздика". Средства, собранные от продажи значков с символикой акции, будут направлены на оказание помощи ветеранам боевых действий, говорится в сообщении Фонда, поступившем в ТАСС.

"Каждый, кто носит значок, не только помогает ветеранам делом, но и рассказывает о новой всероссийской традиции окружающим, делая ее новым всенародным движением, наполненным истинным, а не показным патриотизмом. С помощью акции мы хотим объединить всех жителей страны независимо от возраста, пола, мировоззрения и социального положения", - подчеркнула исполнительный директор фонда Екатерина Круглова, чьи слова приводятся в сообщении.

По словам организаторов, для того, чтобы присоединиться к акции, достаточно просто купить значок "Красная Гвоздика" стоимостью 50 руб. "С начала мая новый символ памяти и реальной помощи ветеранам доступен в сетях "Магнит", "Окей", SELA, "Бахетле", "Твой дом", "Алые паруса", BILLA, "7-я", корпоративных магазинах Сбербанка, а также в газетных киосках", - отметили в фонде.

Средства, вырученные в ходе акции, будут направлены на приобретение лечебно-восстановительного оборудования ветеранам и участникам боевых действий. Для участников Великой Отечественной войны, контртеррористических операций на Северном Кавказе, боевых действий в Республике Афганистан и Сирийской Арабской Республике на собранные средства индивидуально приобретаются необходимые лекарства, медицинское оборудование, оказывается реабилитационная поддержка.

В пресс-службе "Памяти поколений" добавили, что за два года работы фонда, адресная помощь была оказана 3 тыс. ветеранам. Для них закупались кресла-коляски, ходунки, оказывалась помощь в прохождении протезирования.