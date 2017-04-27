Совет при детском омбудсмене предлагает запретить изъятие детей без достаточных оснований

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Члены Общественного совета при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка считают необходимым внести поправки в Семейный кодекс и другие законы, чтобы правоохранительные органы не могли без достаточных оснований изымать детей из семей или лишать родительских прав. Об этом сообщил председатель совета Андрей Коченов на заседании, проходящем в Общественной палате РФ.

По его словам, мониторинг изъятия детей из семей (проводился в рамках поручения президента РФ Владимира Путина об изучении обстоятельств изъятия детей - прим. ТАСС) "еще раз показал необходимость внесения изменений в Семейный кодекс РФ, а также в ряд федеральных законов".

"Тут я хочу сказать, что члены совета единодушны в понимании того, что отобрание ребенка из семьи должно быть крайней мерой", - сказал Коченов.

"Приводя пример из собственной жизни: живи (мои родители - прим. ТАСС) в наше время, у нас не было бы ни малейшего шанса сохранить семью, - сказал глава совета при детском омбудсмене. - Когда пятеро детей, живущих в строительном вагончике без кормильца. Папа у нас тогда попал в аварию, был прикован к кровати, молодая мама, на руках у нее пятеро детей, без средств к существованию, фактически без жилья. Это, конечно, приговор для современной семьи".

По его словам, в то время "государство ничем не помогало, но, в общем-то, и не мешало жить". "В итоге родители воспитали достойных детей", - отметил Коченов.

От контроля семей к их поддержке

Общественник также подчеркнул, что "государство должно помогать таким семьям, и очень бережно решать вопросы семьи, попавшей в тяжелые жизненные условия". "Семья в конечном счете должна получать помощь и поддержку", - считает председатель совета.

Со своей стороны, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что нужно уходить от диалога "отбирать или не отбирать" детей из семей в вопросах семейной политики. "Мне хочется приоритеты правильно поставить по вопросам отобрания: мы говорим о семейных ценностях и вопросах работы с семьей. Само выстраивание работы с семьей должно строиться на иных приоритетах - с контроля на поддержку", - подчеркнула омбудсмен, добавив, что необходимо создание "новой, более чувствительной, более понимающей программы поддержки семей".

Накануне на заседании Совета Федерации генеральный прокурор РФ Юрий Чайка заявил, что в 2016 году сотрудники МВД изъяли из семей 9 тыс. детей из-за угроз для их жизней, еще 3 тыс. детей изъяли органы опеки и попечительства.

19 апреля в ходе Съезда региональных уполномоченных по правам ребенка детский омбудсмен в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова сообщила, что большинство региональных уполномоченных выступают против отмены и даже изменения ст. 77 Семейного кодекса РФ, предусматривающей изъятие детей у родителей в случае угрозы жизни и здоровья ребенка. По ее словам, попытки уточнить ст. 77 Семейного кодекса, создать некий закрытый перечень оснований для изъятия детей, могут привести к тому, что отдельные случаи окажутся вне рамок закона и изъять ребенка не получится.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Общественной палате, уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка и Минтруду проанализировать случаи изъятия детей из семей.