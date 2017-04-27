Совет при детском омбудсмене предлагает запретить изъятие детей без достаточных оснований

Россия и МВФ: от крупнейшего должника до влиятельного кредитораЭкономика и бизнес 27 апреля, 14:44
Ювелирный дом MOISEIKIN получил международную награду в ДубаеНовости партнеров 27 апреля, 14:38
ВФЛА поддержала выступление российских спортсменов на ЧМ-2017 под нейтральным флагомСпорт 27 апреля, 14:37
"Битва на Сомме": Ле Пен выиграла первую заочную дуэль в споре за президентский постМеждународная панорама 27 апреля, 14:30
ТМХ завершил сертификацию серийной продукции на соответствие регламентам Таможенного союзаТранспорт 27 апреля, 13:59
Минфин предлагает давать скидку на ОСАГО водителям, не нарушающим ПДДЭкономика и бизнес 27 апреля, 13:58
Корабль Черноморского флота столкнулся в Черном море с судном "Ашот-7"Происшествия 27 апреля, 13:57
Умер литературовед Федор КапицаНаука 27 апреля, 13:47
Рогозин: сокращения в отряде космонавтов связаны с обновлением составаКосмос 27 апреля, 13:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Члены Общественного совета при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка считают необходимым внести поправки в Семейный кодекс и другие законы, чтобы правоохранительные органы не могли без достаточных оснований изымать детей из семей или лишать родительских прав. Об этом сообщил председатель совета Андрей Коченов на заседании, проходящем в Общественной палате РФ.
По его словам, мониторинг изъятия детей из семей (проводился в рамках поручения президента РФ Владимира Путина об изучении обстоятельств изъятия детей - прим. ТАСС) "еще раз показал необходимость внесения изменений в Семейный кодекс РФ, а также в ряд федеральных законов".
"Тут я хочу сказать, что члены совета единодушны в понимании того, что отобрание ребенка из семьи должно быть крайней мерой", - сказал Коченов.
"Приводя пример из собственной жизни: живи (мои родители - прим. ТАСС) в наше время, у нас не было бы ни малейшего шанса сохранить семью, - сказал глава совета при детском омбудсмене. - Когда пятеро детей, живущих в строительном вагончике без кормильца. Папа у нас тогда попал в аварию, был прикован к кровати, молодая мама, на руках у нее пятеро детей, без средств к существованию, фактически без жилья. Это, конечно, приговор для современной семьи".
По его словам, в то время "государство ничем не помогало, но, в общем-то, и не мешало жить". "В итоге родители воспитали достойных детей", - отметил Коченов.
Общественник также подчеркнул, что "государство должно помогать таким семьям, и очень бережно решать вопросы семьи, попавшей в тяжелые жизненные условия". "Семья в конечном счете должна получать помощь и поддержку", - считает председатель совета.
Со своей стороны, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что нужно уходить от диалога "отбирать или не отбирать" детей из семей в вопросах семейной политики. "Мне хочется приоритеты правильно поставить по вопросам отобрания: мы говорим о семейных ценностях и вопросах работы с семьей. Само выстраивание работы с семьей должно строиться на иных приоритетах - с контроля на поддержку", - подчеркнула омбудсмен, добавив, что необходимо создание "новой, более чувствительной, более понимающей программы поддержки семей".
Накануне на заседании Совета Федерации генеральный прокурор РФ Юрий Чайка заявил, что в 2016 году сотрудники МВД изъяли из семей 9 тыс. детей из-за угроз для их жизней, еще 3 тыс. детей изъяли органы опеки и попечительства.
19 апреля в ходе Съезда региональных уполномоченных по правам ребенка детский омбудсмен в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова сообщила, что большинство региональных уполномоченных выступают против отмены и даже изменения ст. 77 Семейного кодекса РФ, предусматривающей изъятие детей у родителей в случае угрозы жизни и здоровья ребенка. По ее словам, попытки уточнить ст. 77 Семейного кодекса, создать некий закрытый перечень оснований для изъятия детей, могут привести к тому, что отдельные случаи окажутся вне рамок закона и изъять ребенка не получится.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Общественной палате, уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка и Минтруду проанализировать случаи изъятия детей из семей.