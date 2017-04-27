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В Орле одну из улиц назовут в честь погибшего артиста хора ансамбля им. А. В. Александрова

Общество
27 апреля, 14:10 UTC+3 ОРЕЛ ОРЕЛ 27, апреля. /ТАСС

С такой инициативой выступил профессорско-преподавательский состав и студенты Орловского государственного института культуры, выпускником которого являлся Аркадий Узловский

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ОРЕЛ, 27 апреля. /ТАСС/. Одна из улиц Орла будет названа в честь Аркадия Узловского, артиста хора военного ансамбля песни и пляски имени А. В. Александрова, погибшего в авиакатастрофе 25 декабря 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба городского Совета народных депутатов.

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© Пресс-служба МЧС России/ТАСС

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"Сегодня на заседании горсовета было приятно решение назвать одну из улиц города Орла в честь Узловского, артиста хора Академического дважды Краснознаменного ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова. С такой инициативой выступил профессорско- преподавательский состав и студенты Орловского государственного института культуры (ОГИК), выпускником которого он являлся", - пояснили в пресс-службе.

Там отметили, что этот вопрос был предварительно одобрен на городской комиссии по наименованию и переименованию улиц и установке объектов монументального искусства.

Узловский родился в семье сотрудников МВД, был выпускником ОГИК и Орловского музыкального колледжа. После окончания вуза он поступил в ансамбль имени А. В. Александрова. В момент крушения самолета ему было 23 года, обзавестись семьей он не успел.

Самолет Ту-154 Минобороны России разбился рано утром 25 декабря 2016 года. Катастрофа произошла вскоре после вылета лайнера из аэропорта Адлера. На борту находились 92 человека - военнослужащие, представители СМИ, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, а также артисты ансамбля имени А. В. Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на базе Хмеймим в Сирии. Все они погибли.

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