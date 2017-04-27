РПЦ: придание статуса патриаршего собора Исаакию даст храму особое "церковное наполнение"

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Статус патриаршего храма, который может получить Исаакиевский собор после передачи его в пользование Русской православной церкви, означает, что настоятелем собора станет сам Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Новый статус позволит дать храму особое "церковное наполнение". Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь патриарха Александр Волков.

Значение храма для всей страны

"Если говорить о возможно форме управления Исаакиевским собором после его передачи, то, наверное, эта форма будет правильной с точки зрения значения этого храма как для Петербурга, так и для всей страны. Именно его патриарший статус, который придаст ему особый статус с точки зрения его церковного наполнения", - сказал Волков.

Он отметил, что такой статус действует для некоторых храмов РПЦ, а многолетнее использование таких схем доказало "свою работоспособность и эффективность".

"Лучший пример здесь - храм Христа Спасителя. Это собор, имеющий особый статус для всей Русской православной церкви, для всего нашего общества. В нем проводятся все основные ключевые события, это центр духовной жизни Русской церкви. И, разумеется, в нем совершает богослужения, в первую очередь, предстоятель Русской церкви, что тоже имеет особо значение для верующих", - отметил собеседник ТАСС.

Он напомнил, что все имущественные и финансовые вопросы в этом храме регулируются на основании решений попечительского совета Фонда храма Христа Спасителя.

Волков отметил, что патриарх несколько раз в год бывает в северной столице. В частности, 30 апреля он совершит поездку в Санкт-Петербург, чтобы в первую очередь почтить память своего учителя - митрополита Никодима. Он проведет литургию в Троицком соборе Александро-Невской лавры.

Посещать Исаакиевский собор, ставший причиной бурных дискуссий в обществе после решения о передаче его в пользование Церкви, первоиерарх не будет. "Посещение Исаакиевского собора не стоит сейчас в планах патриарха",- сказал Волков.

Он также не подтвердил информацию РБК о том, что передача собора может произойти 12 июля. "Не могу ничего сказать в отношении конкретных дат, это тема нашего диалога и взаимодействия с властями соответствующего уровня. Я думаю, любой день, в который состоится передача Исаакиевского собора, будет хорошим", - отметил собеседник ТАСС.

История вопроса

В январе губернатор Георгий Полтавченко подтвердил, что 30 декабря 2016 года было отдано распоряжение о передаче Исаакиевского собора в пользование Московскому патриархату РПЦ на основании принятого в 2010 году ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения".

Здание Исаакиевского собора находится в собственности Петербурга, но под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.