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Более 14 млрд руб. заработали коммерческие структуры от труда заключенных в 2016 году

Общество
27 апреля, 14:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

Во ФСИН отметили, что объем регионального и муниципального госзаказа в прошлом году составил свыше 515 млн рублей

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Доход коммерческих структур от труда заключенных в прошлом году составил более 14 млрд рублей, что на 1 млрд больше, чем за предыдущий год. Об этом сообщили в пресс-службе ФСИН России.

"В 2016 году объем производства товаров для нужд коммерческих структур составил свыше 14 млрд рублей, а в 2015 году данный показатель равнялся более 13 млрд рублей", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что объем регионального и муниципального государственного заказа в прошлом году составил свыше 515 млн рублей. В настоящее время территориальными органами и учреждениями уголовно-исполнительной системы проводится работа по получению дополнительных объемов производства и поставок продукции для региональных и муниципальных государственных нужд.

Данный вопрос уже решен в 48 регионах страны, подчеркнули в пресс-службе.

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