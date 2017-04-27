Гельмут Коль получит от своего биографа компенсацию в €1 млн

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БЕРЛИН, 27 апреля. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Земельный суд Кельна встал на сторону бывшего канцлера ФРГ Гельмута Коля (1982-1998 гг.), который требовал денежную компенсацию от своего биографа Гериберта Швана. Экс-глава правительства страны теперь получит на сумму в €1 млн, соответствующий вердикт был вынесен в четверг.
Шван работал с Колем с 2001 по 2002 год, за это время на аудионосители было записано около 600 часов бесед, которые должны были лечь в основу биографии политика. Впоследствии стороны отказались от сотрудничества друг с другом, но писатель продолжил расшифровывать записи и публиковать книги о бывшем канцлере.
В одном из пассажей приводилась грубая цитата Коля, на публикацию которой разрешения у Швана не было. Биограф со своей стороны утверждал, что с клиентом он никогда не обсуждал, что печатать можно, а что нет. С его слов, диктофон у него работал постоянно и Коль об этом якобы знал.
Экс-канцлер, напротив, утверждал, что та самая цитата была опубликована вопреки его воле и счел это нарушением прав личности и подал в суд. Закон оказался на его стороне.
Вердикт может быть оспорен в суде высшей инстанции.
Изначально экс-глава кабмина требовал от своего бывшего биографа компенсацию размером в €5 млн.