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Гельмут Коль получит от своего биографа компенсацию в €1 млн

Общество
27 апреля, 15:14 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Антон Долгунов

Гериберт Шван, который должен был писать биографию экс-канцлера ФРГ, после отказа сторон от сотрудничества продолжил работать с полученной информацией и публиковать книги о Коле

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БЕРЛИН, 27 апреля. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Земельный суд Кельна встал на сторону бывшего канцлера ФРГ Гельмута Коля (1982-1998 гг.), который требовал денежную компенсацию от своего биографа Гериберта Швана. Экс-глава правительства страны теперь получит на сумму в €1 млн, соответствующий вердикт был вынесен в четверг.

Шван работал с Колем с 2001 по 2002 год, за это время на аудионосители было записано около 600 часов бесед, которые должны были лечь в основу биографии политика. Впоследствии стороны отказались от сотрудничества друг с другом, но писатель продолжил расшифровывать записи и публиковать книги о бывшем канцлере.

В одном из пассажей приводилась грубая цитата Коля, на публикацию которой разрешения у Швана не было. Биограф со своей стороны утверждал, что с клиентом он никогда не обсуждал, что печатать можно, а что нет. С его слов, диктофон у него работал постоянно и Коль об этом якобы знал.

Экс-канцлер, напротив, утверждал, что та самая цитата была опубликована вопреки его воле и счел это нарушением прав личности и подал в суд. Закон оказался на его стороне.

Вердикт может быть оспорен в суде высшей инстанции.

Изначально экс-глава кабмина требовал от своего бывшего биографа компенсацию размером в €5 млн.

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Коль, Гельмут
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