МВД и Росгвардия намерены заказывать пайки для сотрудников на предприятиях системы ФСИН

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. МВД и Росгвардия намерены заказывать продуктовые пайки для своих сотрудников на производстве системы ФСИН, где работают заключенные. Об этом сообщил замдиректора ФСИН Олег Коршунов.

"В 2016 году к нам пришли все силовики, этого раньше не было. Если раньше они приходили в основном размещать заказы на пошив формы, то теперь они размещают заказы на продукты питания. Уже в этом году есть обращения от Росгвардии и МВД о том, чтобы поставлять пайки для их сотрудников", - сказал он.

Коршунов рассказал, что в этом году на международной выставке "Интерполитех" в октябре предприятия ФСИН впервые представят весь спектр своей продукции. ФСИН решила продолжить выставочную деятельность, отметил Коршунов, в этом году на стендах площадью 4 тыс. м, "впервые мы представим все, что выпускает ведомство".

По его словам, себестоимость всей продукции, изготавливаемой на предприятиях системы ФСИН, ниже чем та, которую выпускают обычные предприятия. Коснувшись вопроса продовольственной безопасности на предприятиях пищевой сферы, он отметил, что "все осужденные имеют медицинские книжки и каждый из них полностью медицински обслуживается".

Производственный сектор уголовно-исправительной системы включает в себя более 600 промышленных подразделений при исправительных учреждениях, которые расположены практически во всех субъектах России, в том числе в непосредственной близости с промышленно развитыми районами, крупными населенными пунктами и находятся в транспортной доступности.