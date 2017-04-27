Минюст призывает активнее использовать труд заключенных в интересах бизнеса

По программе субсидирования авиаперевозок в РФ в I квартале обслужено 75 тыс. человекТранспорт 27 апреля, 16:22
Производство сливочного масла впервые заработало на ЯмалеОбщество 27 апреля, 16:15
Стржалковский: "Динамо" по силам занять место в восьмерке РФПЛСпорт 27 апреля, 16:13
Эксперты: продукты питания в Москве практически не содержат ГМОМосква 27 апреля, 16:08
Москва осуждает удар ВВС Израиля в районе аэропорта ДамаскаПолитика 27 апреля, 16:05
Песков: политическая воля приведет к мирному договору между РФ и Японией рано или поздноПолитика 27 апреля, 15:58
Суд отложил утверждение соглашения между Альфа-банком и президентом ФК ЦСКА ГинеромСпорт 27 апреля, 15:51
Песков опроверг согласование с Путиным передачи Исаакиевского собора РПЦОбщество 27 апреля, 15:48
Квят: команда "Формулы-1" "Торо Россо" прибавляет с каждой гонкойСпорт 27 апреля, 15:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Труд заключенных необходимо активнее привлекать в интересах малого и среднего бизнеса, сообщил в четверг на совещании в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) замминистра юстиции Алу Алханов.
"Мы должны наладить работу по максимальному привлечению труда заключенных, должны активным образом вести работу по вовлечению их в бизнес-сообщества малого и среднего бизнеса" - сказал Алханов.
По данным ФСИН России, в прошлом году объем производства товаров для нужд коммерческих структур составил свыше 14 млрд рублей. Вместе с тем, объем регионального и муниципального государственного заказа в прошлом году составил свыше 515 млн рублей.
Производство в подразделениях уголовно-исправительной системы многопрофильное и охватывает практически все отрасли промышленного производства. Всего в исправительных учреждениях имеется более 110 тысяч единиц технологического оборудования, основная часть которого приходится на швейное и обувное, металлообрабатывающее, а также деревообрабатывающее производство.