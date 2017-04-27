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Минюст призывает активнее использовать труд заключенных в интересах бизнеса

Общество
27 апреля, 15:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

По мнению замминистра юстиции Алу Алханова, необходимо вести работу по вовлечению труда заключенных в бизнес-сообщества малого и среднего бизнеса

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Заключенный во время изготовления сувенирной продукции в исправительной колонии

Заключенный во время изготовления сувенирной продукции в исправительной колонии

© Лев Федосеев/ТАСС

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Труд заключенных необходимо активнее привлекать в интересах малого и среднего бизнеса, сообщил в четверг на совещании в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) замминистра юстиции Алу Алханов.

"Мы должны наладить работу по максимальному привлечению труда заключенных, должны активным образом вести работу по вовлечению их в бизнес-сообщества малого и среднего бизнеса" - сказал Алханов.

По данным ФСИН России, в прошлом году объем производства товаров для нужд коммерческих структур составил свыше 14 млрд рублей. Вместе с тем, объем регионального и муниципального государственного заказа в прошлом году составил свыше 515 млн рублей.

Производство в подразделениях уголовно-исправительной системы многопрофильное и охватывает практически все отрасли промышленного производства. Всего в исправительных учреждениях имеется более 110 тысяч единиц технологического оборудования, основная часть которого приходится на швейное и обувное, металлообрабатывающее, а также деревообрабатывающее производство.

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