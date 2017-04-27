Сервис "Яндекс.Недвижимость" добавил возможность исключать при поиске квартир хрущевки

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Компания "Яндекс" добавила в своем сервисе "Яндекс.Недвижимость" возможность исключать при поиске квартир те дома, которые могут снести в рамках программы реновации жилья в Москве, говорится в сообщении компании.

При этом окончательных официальных списков домов под снос пока нет. То есть сервис ориентируется на данные, которые есть в открытых источниках, и самостоятельно относит к сносимым домам хрущевки трех серий I-510, I-511, I-515.

"По данным "Яндекс.Недвижимости", на данный момент в пятиэтажках этих трех серий продается около 800 квартир", - отмечается в сообщении.

Списки будут только после голосования

Однако мэрия Москвы не раз подчеркивала, что списков домов, которые пойдут под снос, пока нет. Он будет сформирован исключительно после серии обсуждений и голосования граждан.

Предварительный список хрущевок, которые войдут в программу реновации жилого фонда столицы, будет сформирован только в течение мая на основании обсуждений с жителями муниципальных властей и прошедшего в апреле телефонного опроса. Обсуждения на уровне глав управ состоялись 19 апреля, а с префектами - стартовали 26 апреля и продлятся еще до конца мая. Только после формирования предварительного списка будет проведено официальное голосование через систему "Активный гражданин" и многофункциональные центры (МФЦ). Голосование по программе реновации жилого фонда Москвы начнется 15 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с жителями 26 апреля.

Руководитель департамента информационных технологий столицы Артем Ермолаев отметил, что жителям Москвы будет предложена максимально надежная схема верификации их голосов при электронном голосовании по реновации устаревшего жилого фонда (сносу пятиэтажек). Во время голосования на платформе "Активного гражданина" москвичам предложат ввести свою фамилию, имя, отчество, паспортные данные, а также уникальный номер СНИЛС, номер лицевого счета, свидетельства о регистрации о собственности. Проверка данных займет четыре дня.

По окончании голосования его результаты будут опубликованы в интернете. У каждого участника будет свой электронный код, с помощью которого он сможет проверить, правильно ли был учтен его голос. Кроме того, горожанам будут доступны промежуточные результаты голосования, то есть его участники смогут увидеть, как проголосовали другие собственники квартир в доме. Жители также смогут выразить свое мнение о том, включать ли их дом в программу реновации жилого фонда, в центрах госуслуг "Мои документы".

Программа сноса пятиэтажек

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. В течение ближайших 20 лет в Москве планируется расселить порядка 7,9 тыс. домов, общая площадь которых превышает 25 млн кв. метров. Предварительные оценки стоимости программы назывались некоторыми депутатами в диапазоне 3-3,5 трлн рублей. На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета, на это власти готовы выделить порядка 300 млрд рублей.

В этих зданиях живут до 1,6 млн москвичей. Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего и ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля нижняя палата парламента приняла проект документа в первом чтении.