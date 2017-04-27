Журналисты ТАСС передали в Президентскую библиотеку блокадные документы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Ветераны петербургской журналистики передали в Президентскую библиотеку материалы о работе и жизни репортеров блокадной поры и советской эпохи. В электронные фонды поступили аудиозаписи радиопередач с участием известного блокадного репортера Матвея Фролова и документы из личного архива его сына - корреспондента ТАСС Льва Фролова.

Торжественная передача документов прошла 27 апреля в рамках акции "Ленинградская журналистика: сохранение в веках". "Сегодня в наш фонд передаются очень ценные материалы. Они для нас интересны своей историей, конкретными человеческими личностями и судьбами. Среди них - уникальные аудиозаписи, эти 500 голосов, 500 фрагментов истории, которые украсят наш фонд, кроме того позволят формировать наше общее информационное пространство знаний", - сказал генеральный директор Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина Александр Вершинин.

Как рассказал ТАСС заместитель гендиректора библиотеки Валентин Сидорин, на старых записях можно услышать голоса поэта Ольги Берггольц, композитора Василия Соловьева-Седого, скульптора Михаила Аникушина, космонавта Германа Титова, сатирика Аркадия Райкина и других известных людей.

"Эти материалы приобрели значимость как важные исторические документы. Президентская библиотека формирует коллекцию о журналистике, и они станут ее важной составляющей. Документы Матвея Фролова - это история страны с 1940-х по 1980-е годы. Через них мы получаем представление о событиях, происходивших в Ленинграде", - сказал Сидорин.

В семейном архиве Фроловых нашлись корреспондентские удостоверения, личная книжка участника восстановления городского хозяйства, блокноты с заготовками для репортажей и личные дневники Матвея Фролова, которые он вел в военное время. "Отец оставил большой архив, но его очень трудно систематизировать, постоянно находятся новые и новые интересные документы", - отметил Фролов.

Обозреватель ТАСС Олег Сердобольский подарил Президентской библиотеке книгу "Вольный сын эфира" о Матвее Фролове и несколько книг, которые делались по инициативе и при участии радиожурналиста. "Важно, что в библиотеке будет какой-то фонд, который сохранит журналистику прошедших десятилетий. Там можно будет познакомиться с документами, материалами, книгами. Исследователю этого периода будет предоставлен богатый материал. Мы как хранители истории даем очень богатый материал для будущего, для размышлений и выводов, как журналистика выглядела в нашу эпоху", - сказал Сердобольский.