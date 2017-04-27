Кузнецова отправит российским военным в Сирию книги с написанными детьми рассказами

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова отправит российским военнослужащим в Сирию книги с написанными детьми рассказами в рамках акции "Письма солдату", приуроченной ко Дню Победы. Об этом она рассказала на заседании общественного совета при детском омбудсмене.

По словам Кузнецовой, в рамках акции, которая проводилась в интернете и "никак специально не агитировалась", от детей "очень неожиданно поступило более пяти тысяч писем". "По 200-300 в день. Когда посыпалось вот это огромное число писем, мы поняли, что есть потребность у детей описать истории конкретных солдат в этих письмах... Я думаю, что несколько этих книжек уедут в Сирию со следующим рейдом с членами нашего общественного совета", - заявила уполномоченный.

Она рассказала, что лично познакомилась с одним из авторов, который в своем письме обращался к российскому солдату в Сирии. "Этого мальчика зовут Сережа, и мы с ним познакомились на съезде (детских омбудсменов - прим. ТАСС) в Белгороде, куда мы приглашали ребятишек-победителей (акции "Письма солдату"). Он там (в письме) пишет: "Как бы я хотел быть с тобой, помогать тебе и тоже спасать", - процитировала Кузнецова.

Подарок от первой леди Сирии

На заседании совета один из его членов рассказал, что в ходе гуманитарной миссии в Сирии супруга президента этой страны Асма Асад попросила передать российскому уполномоченному по правам ребенка подарок. "Мы сегодня вернулись из гуманитарной миссии из Сирии. Госпожа Асад передала подарок вам, Анна Юрьевна (Кузнецова - прим. ТАСС), и вам, Андрей Юрьевич (Коченов, председатель общественного совета при детском омбудсмене - прим. ТАСС), со словами благодарности за ту гуманитарную миссию, которую вы несете", - сказал член общественного совета.

По словам Кузнецовой, "такое общение" с сирийской стороной "началось, когда случилась трагедия с Елизаветой Петровной (Елизавета Глинка - одна из жертв произошедшей в декабре катастрофы самолета Минобороны, летевшего в Сирию; фонд Глинки "Справедливая помощь" участвует в гуманитарной поддержке в регионах вооруженных конфликтов, в том числе доставляет лекарства детям - пациентам сирийского госпиталя - прим. ТАСС)". "Так оказалось, что мы также участвовали в реализации инициативы по передаче лекарств. Удалось договориться, мы все это передали, и началось общение. И так получилось, вот сегодня очередной оттуда знак пришел", - добавила уполномоченный по правам ребенка.