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Песков опроверг согласование с Путиным передачи Исаакиевского собора РПЦ

Общество
27 апреля, 15:48 дата обновления: 27 апреля, 16:06 UTC+3

Вопрос согласования передачи собора не входит в прерогативу президента, заявил пресс-секретарь главы государства

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Информация о том, что вопрос о передаче Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге в ведение РПЦ согласовывался с президентом РФ Владимиром Путиным, не соответствует действительности. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию агентства РБК о том, что якобы решение о передаче собора было принято губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко после личного обращения патриарха Московского и всея Руси Кирилла к главе государства.

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"Мы никак не комментируем (эту информацию), она не соответствует действительности", - сказал представитель Кремля. "Дело в том, что президент не мог бы согласовать этот вопрос, потому что он не входит в прерогативу президента", - подчеркнул Песков, отметив, что данная тема находится в компетенции городских властей Санкт-Петербурга. "Поэтому согласовывать какие-то варианты, связанные с передачей тех или иных объектов РПЦ в городе Санкт-Петербурге, президент не мог", - еще раз подчеркнул представитель Кремля.

В январе губернатор Георгий Полтавченко подтвердил, что 30 декабря 2016 года было отдано распоряжение о передаче Исаакиевского собора в пользование Московскому патриархату РПЦ на основании принятого в 2010 году ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения".

Здание Исаакиевского собора находится в собственности Петербурга, но под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

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Передача Исаакиевского собора РПЦ
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