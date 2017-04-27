Песков опроверг согласование с Путиным передачи Исаакиевского собора РПЦ

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Информация о том, что вопрос о передаче Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге в ведение РПЦ согласовывался с президентом РФ Владимиром Путиным, не соответствует действительности. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию агентства РБК о том, что якобы решение о передаче собора было принято губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко после личного обращения патриарха Московского и всея Руси Кирилла к главе государства.

"Мы никак не комментируем (эту информацию), она не соответствует действительности", - сказал представитель Кремля. "Дело в том, что президент не мог бы согласовать этот вопрос, потому что он не входит в прерогативу президента", - подчеркнул Песков, отметив, что данная тема находится в компетенции городских властей Санкт-Петербурга. "Поэтому согласовывать какие-то варианты, связанные с передачей тех или иных объектов РПЦ в городе Санкт-Петербурге, президент не мог", - еще раз подчеркнул представитель Кремля.

В январе губернатор Георгий Полтавченко подтвердил, что 30 декабря 2016 года было отдано распоряжение о передаче Исаакиевского собора в пользование Московскому патриархату РПЦ на основании принятого в 2010 году ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения".

Здание Исаакиевского собора находится в собственности Петербурга, но под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.