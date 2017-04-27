Глава Ивановской области взял под личный контроль доходы муниципальных чиновников

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ИВАНОВО, 27 апреля. /ТАСС/. Депутаты Ивановской областной думы приняли областной закон, обязывающий муниципальных чиновников отчитываться напрямую губернатору региона о доходах, расходах и имуществе. Ранее такие сведения они обязаны были предоставлять только в органы местного самоуправления, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Депутаты Ивановской областной думы поддержали антикоррупционную инициативу главы региона Павла Конькова и приняли закон, который обязывает муниципальных чиновников предоставлять сведения о доходах, расходах и имуществе губернатору", - уточнили в пресс-службе.
В правительстве добавили, что, согласно требованиям нового закона, лица, претендующие на замещение муниципальной должности или уже работающие на ней, обязаны предоставлять губернатору сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения на супруга и несовершеннолетних детей. "Ранее этот порядок регулировался муниципальными правовыми актами, теперь чиновники будут предоставляться в правительство региона ежегодно не позднее 30 апреля", - пояснили в пресс-службе.
К категории чиновников, которые будут обязаны отчитываться о доходах областному правительству отнесены муниципальные депутаты, члены выборного органа местного самоуправления, главы муниципалитетов и участники избирательных комиссий. По мнению региональный властей, такая мера поможет снизить коррупционные риски в муниципалитетах Ивановской области.
В свою очередь в Ивановской областной думе добавили, что ее депутаты не попадают под действие данного закона. Контроль за доходами, расходами и имуществом областных депутатов осуществляется специальной комиссией, созданной в региональном парламенте.