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Производство сливочного масла впервые заработало на Ямале

Общество
27 апреля, 16:15 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 27, апреля. /ТАСС

Продукт изготавливается без добавления соли, сахара и красителей, заверили в пресс-службе правительства ЯНАО

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© Станислав Красильников/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Предприятие "Салехардагро", которое расположено в городе Салехард Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), открыло производство сливочного масла. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Предприятие "Салехардагро" начало выпускать сливочное масло. Новую продукцию изготавливают в Салехарде в цехе по переработке молока, которое поступает с молочной фермы поселка Аксарка (ЯНАО). Из 30 литров 40%-х сливок получается около 15 килограммов масла. В продукт не добавляют ни соль, ни сахар, ни красители", - сказали там, добавив, что производство масла на территории арктического региона налажено впервые.

Оборудование по производству масла доставлено на предприятие две недели назад. "Почти все оборудование по изготовлению молочной продукции на предприятии отечественного производства из Рязани. Уже летом предприятие планирует начать выпускать йогурт с добавлением натуральных ягод", - уточнили в пресс-службе.

На данный момент "Салехардагро" выпускает пастеризованное молоко, кефир, сметану, творог. До этого сливочное масло на Ямал завозилось из других регионов РФ.

Как сообщалось, в 2017 году власти ЯНАО выделят более 2,6 млрд рублей на господдержку агропромышленного комплекса. В этом году в Салехарде должно появиться модульное овощехранилище для картофеля. Еще одно важное и пока молодое для Ямала направление - товарное разведение рыбы, один из примеров - осетровая ферма в Салехарде.

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