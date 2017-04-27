Памятник Маршаку в Москве планируют открыть 4 ноября

МОСКВА. 27 апреля. /ТАСС/. Памятник поэту и переводчику Самуилу Маршаку планируется открыть 4 ноября. Об этом журналистам сообщил президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер на пресс-конференции в ТАСС, посвященной подготовке к 130-летию поэта.

"Скорее всего, открытие памятника будет 4 ноября. Почему 4 ноября, а не 3, когда у Маршака день рождения? Потому что 3 ноября погибла дочь (Маршака - прим. ТАСС), и в семье день рождения всегда отмечался 4 числа", - сказал Каннер.

Он подчеркнул, что установка памятника к этой дате не является приоритетом. "Учитывая, что прошло достаточно много времени с 1964 года (года смерти Маршака - прим. ТАСС), дни и месяцы не имеют принципиально большого значения. Главная задача - украсить Москву", - добавил Каннер.

Глава издательской группы "Эксмо-АСТ" Олег Новиков отметил, что произведения Маршака пользуются большой популярностью, и к юбилею планируется издание книг писателя с иллюстрациями советских художников. "По продажам он входит в десятку наиболее популярных детских писателей, издающихся в России. Мы планируем переиздать порядка десяти книг с классическими иллюстрациями. Книги выйдут в разных форматах и ценовых категориях, чтобы в каждой семье были книги Самуила Яковлевича", - подчеркнул Новиков. Он добавил, что во многих книжных магазинах России планируется праздничное оформление витрин и тематические раскладки книг.

Ко дню рождения поэта приурочена акция "Письмо в стихах", в ходе которой дети в возрасте от 8 до 16 лет сами пишут стихотворения, адресованные Маршаку или его литературным героям. "На сегодняшний день мы получили уже 46 работ, и мы надеемся, что к концу сентября, когда будут подводиться итоги, мы получим значительное количество детских стихов", - отметила директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина.

Кроме того, в рамках празднования юбилея, на Арбатско-Покровской линии Московского метро в сентябре начнет курсировать поезд, посвященный творчеству Маршака, а в июне на маршрут "Москва-Воронеж" выйдет брендированный поезд дальнего следования.