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Назарбаев: в Казахстане не забудут русский язык после перехода на латиницу

Общество
27 апреля, 16:31 UTC+3 АСТАНА /Корр. ТАСС, Юлия Нитченко

Президент Казахстана особенно подчеркнул, что переход на латиницу не является "прихотью", это веяние времени

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АСТАНА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что с переходом казахского языка на латиницу в республике не забудут кириллицу и русскую культуру. Об этом сообщила пресс-служба посольства Казахстана в России.

Президент Казахстана прокомментировал вопрос перехода казахского языка на латинскую графику во время рабочего визита в Шымкент. "Переход на латиницу - это не прихоть, это веяние времени. Когда я говорю о трудоспособном государстве, я говорю о трудоспособных гражданах. Нужно знать международный язык - английский, потому что на нем все передовое держится", - сказал Назарбаев.

"Я слышу разные опасения. Но мы не отойдем от кириллицы, мы не забудем русскую культуру и русский язык. Через русский язык мы изучали мировую культуру, он всегда с нами останется. Наш сосед всегда рядом, и мы всегда будем сотрудничать", - пояснил президент Казахстана.

Назарбаев отметил, что для укрепления триязычия в стране планируется переводить университеты на обучение на английском языке.

Ранее президент Казахстана в статье "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания" написал, что "до конца 2017 года необходимо с помощью ученых и широкой общественности принять единый стандартный вариант казахского алфавита в новой графике". С 2018 года нужно начать подготовку кадров для преподавания нового алфавита и подготовку учебников для средней школы. Планируется, что к 2025 году переход на латинский алфавит произойдет во всех сферах казахстанского общества.

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